عشان تحسن جودة نومك.. خطأ شائع يجب تجنبه عند الأرق ليلا

MENAFN - Youm7) تشير الإحصائيات إلى أنه يستيقظ حوالي 35% من الناس ليلاً ثلاث مرات على الأقل في الأسبوع، وهو أمر يصبح أكثر شيوعًا مع تقدم العمر، ولكن يمكن أن يتأثر بمجموعة متنوعة من العوامل، حسبما ذكر موقع "مترو" البريطاني، منها اضطرابات بيئية مثل الضوضاء ودرجة الحرارة، بالإضافة إلى مشاكل صحية مثل توقف التنفس أثناء النوم أو متلازمة تململ الساق. أو اضطراب دورة النوم والاستيقاظ الطبيعية للجسم.وفي حين أن بعض الناس يعودون إلى النوم مباشرة، فإن الكثيرين يواجهون صعوبة في النوم مرة أخرى بمجرد أن يستيقظوا. ووفقاً لخبير النوم الدكتور بيكوان لو، قد يكون السبب هو ارتكابهم لبعض الأخطاء الشائعة.التحقق من الوقت

وقال خبير النوم إن "التحقق من الوقت يمكن أن يزيد من التوتر ويجعل النوم أكثر صعوبة. بالإضافة إلى ذلك، إذا قمت بفحص الوقت على هاتفك، فقد تكون محتويات الهاتف محفزة للغاية، مما يمنعك من الاسترخاء والنوم."

وبدلاً من ذلك، يوصي خبير النوم بالبقاء في السرير لمحاولة العودة إلى النوم بشكل طبيعي بمجرد الاستيقاظ، يمكنك أيضًا تجربة الاستماع إلى مقاطع الضجيج الأبيض وتمارين التنفس، ولكن إذا استمرت المشكلة ، فقد يكون من المفيد النظر إلى ساعة جسمك البيولوجية.ولشرح هذه الظاهرة، قالت الدكتورة كاثرين هول، عالمة نفس النوم المقيمة لموقع "مترو": "لقد تم ربط التعرض للضوء الأزرق في المساء بمزيد من قمع إنتاج الميلاتونين والتدخل في إيقاع الساعة البيولوجية لديك".الضوء الأزرق، مثل ذلك المنبعث من الهواتف وساعات المنبه LED، له تأثير محفز يسبب اليقظة، وبالتالي يؤثر سلبًا على دورة نومك.لضبط إيقاع الساعة البيولوجية لديك، من المفيد أن يكون لديك جدول زمني صارم كل يوم للذهاب إلى السرير والاستيقاظ، واستخدام التعرض للضوء الساطع في الوقت المحدد، وتغيير أوقات الوجبات، وتناول المكملات الغذائية، والحد من الكافيين، وممارسة الرياضة في أوقات مختلفة من اليوم.