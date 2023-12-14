4 علامات تدل على أن أسلوبك المباشر يخيف الآخرين.. دايمًا بتتفهم غلط

(MENAFN
- Youm7) هل قيل لك من قبل إنك صريح بعض الشيء؟ أو ربما لاحظت أن الناس يبدون مندهشين بعض الشيء أثناء المحادثات معك،
في بعض الأحيان، قد تكون هذه المباشرة والوضوح والصراحة
أمرًا صعبًا بالنسبة للآخرين للتعامل معه.
ووفقاً لما نشره موقع "ideapod" هناك بعض المؤشرات التي تدل على أن أسلوبك الواضح جدًا والمباشر للغاية يثير قلق الآخرين:
الانفعالات الشخصية عادة ما يساء فهمك
إذا كنت تريد أن تكون صريحاً، فمن المهم أن تتقبل أنه غالبا ما يساء فهمك، حيث يمكن الخلط بين صدقك والقسوة، ومن المهم أن تتخلى عن توقعاتك بأن الجميع سيقدرون صراحتك، حيث يؤثر أسلوب التواصل الخاص بك على الآخرين، ويمكن أن يكون أكثر فائدة عندما يكون متوازناً مع التعاطف.
حاجز بينك وبين الناس
قد يعتقد البعض أنه عندما يكون صريحا سيكون ودودًا أكثر، حيث سيقدر الناس الصراحة ويشعرون بالراحة حولهم، ولكن غالبا ما تصنع الصراحة حاجزا بين الشخص والمجتمع، وذلك لأنها يمكن أن تكون مخيفة، مما يجعل الناس مترددين في التعامل مع هذا الشخص الصريح، وذلك إلى جانب أن زملاء العمل قد يترددون في إشراكه في المحادثات غير الرسمية.
رجل قد تشعر بالغربة
من الحقائق المثيرة للاهتمام حول التواصل البشري أن حوالي 7 % فقط من فهمنا يأتي من الكلمات التي نستخدمها، أما الباقي، 93 %، فيتعلق بنبرة الصوت ولغة الجسد والسياق، فأولئك الذين يتبعون نهجا مباشرا، غالبا ما يؤدي ذلك إلى مشاعر الاغتراب، حتى لو كانت الكلمات التي يختارونها دقيقة وصادقة، فعندما تكون أنت الشخص الذي يتطرق دائما إلى صلب الموضوع، قد يفترض أصدقاؤك أنك غير مهتم بالأحاديث الصغيرة، وهذا ما يجعلهم يترددون في إشراكك في مشاريع تعاونية أو مناسبات اجتماعية.
يفسر إصرارك على أنه عدوانية
في بعض الأحيان، يمكن للآخرين أن ينظروا عن طريق الخطأ إلى الحزم في طريقة الحديث أو الانفعالات على أنه عدوانية وأسلوب غير مقبول، خاصة الإصرار على الرأي، الذي يؤدي إلى ظهور انفعالات شخصية مبالغ فيها، لذا في كل هذه الأساليب التي قد تفسر بشكل خاطئ لابد أن تتوخى الحذر، وأن تركز في طريقة حديثك، وعلى الشخص المستقبل هذا الكلام، ومدى قربه وتقبله منك كل هذا.
شخص منفعل
MENAFN14122023000132011024ID1107599545
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.