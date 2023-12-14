4 علامات تدل على أن أسلوبك المباشر يخيف الآخرين.. دايمًا بتتفهم غلط

MENAFN - Youm7) هل قيل لك من قبل إنك صريح بعض الشيء؟ أو ربما لاحظت أن الناس يبدون مندهشين بعض الشيء أثناء المحادثات معك،في بعض الأحيان، قد تكون هذه المباشرة والوضوح والصراحةأمرًا صعبًا بالنسبة للآخرين للتعامل معه.

ووفقاً لما نشره موقع "ideapod" هناك بعض المؤشرات التي تدل على أن أسلوبك الواضح جدًا والمباشر للغاية يثير قلق الآخرين:







الانفعالات الشخصية عادة ما يساء فهمك

إذا كنت تريد أن تكون صريحاً، فمن المهم أن تتقبل أنه غالبا ما يساء فهمك، حيث يمكن الخلط بين صدقك والقسوة، ومن المهم أن تتخلى عن توقعاتك بأن الجميع سيقدرون صراحتك، حيث يؤثر أسلوب التواصل الخاص بك على الآخرين، ويمكن أن يكون أكثر فائدة عندما يكون متوازناً مع التعاطف.

حاجز بينك وبين الناس

قد يعتقد البعض أنه عندما يكون صريحا سيكون ودودًا أكثر، حيث سيقدر الناس الصراحة ويشعرون بالراحة حولهم، ولكن غالبا ما تصنع الصراحة حاجزا بين الشخص والمجتمع، وذلك لأنها يمكن أن تكون مخيفة، مما يجعل الناس مترددين في التعامل مع هذا الشخص الصريح، وذلك إلى جانب أن زملاء العمل قد يترددون في إشراكه في المحادثات غير الرسمية.

رجل قد تشعر بالغربة

من الحقائق المثيرة للاهتمام حول التواصل البشري أن حوالي 7 % فقط من فهمنا يأتي من الكلمات التي نستخدمها، أما الباقي، 93 %، فيتعلق بنبرة الصوت ولغة الجسد والسياق، فأولئك الذين يتبعون نهجا مباشرا، غالبا ما يؤدي ذلك إلى مشاعر الاغتراب، حتى لو كانت الكلمات التي يختارونها دقيقة وصادقة، فعندما تكون أنت الشخص الذي يتطرق دائما إلى صلب الموضوع، قد يفترض أصدقاؤك أنك غير مهتم بالأحاديث الصغيرة، وهذا ما يجعلهم يترددون في إشراكك في مشاريع تعاونية أو مناسبات اجتماعية.

يفسر إصرارك على أنه عدوانية

في بعض الأحيان، يمكن للآخرين أن ينظروا عن طريق الخطأ إلى الحزم في طريقة الحديث أو الانفعالات على أنه عدوانية وأسلوب غير مقبول، خاصة الإصرار على الرأي، الذي يؤدي إلى ظهور انفعالات شخصية مبالغ فيها، لذا في كل هذه الأساليب التي قد تفسر بشكل خاطئ لابد أن تتوخى الحذر، وأن تركز في طريقة حديثك، وعلى الشخص المستقبل هذا الكلام، ومدى قربه وتقبله منك كل هذا.

شخص منفعل



