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5 خطوات لاختيار فرشاة الشعر المثالية.. حسب نوعه وطبيعة استخدامك

12/14/2023 2:34:39 PM
(MENAFN- Youm7) اختيار الفرشاة المناسبة لشعرك يلعب دورًا هامًا في صحة ومظهر شعرك وتعتبر أولى خطوات العناية بالشعر ، فكل نوع من أنواع الشعر يتطلب نوعًا معينًا من الفرشاة لتحقيق أفضل النتائج. في هذا التقري نستعرض كيفية اختيار فرشاة الشعر المناسبة لكِ وفقًا لموقع "BoldSky" الهندي:



تحديد نوع شعرك:
يعد تحديد نوع شعرك الخطوة الأولى المهمة في اختيار الفرشاة المناسبة. فعلى سبيل المثال، إذا كان شعرك ناعمًا ومتينًا، فإن فرشاة ذات شعيرات ناعمة ستكون الخيار المناسب. أما إذا كان شعرك سميكًا وخشنًا، فينصح باستخدام فرشاة قوية ومتينة.



اهتمامك بصحة فروة الرأس:
إذا كان لديك مشاكل في فروة رأسك مثل تساقط الشعر أو قشرة الشعر، فينصح باختيار فرشاة تحتوي على شعيرات طبيعية. فالشعيرات الطبيعية تكون أكثر لطفًا على فروة الرأس وتقلل من التهيج.



طول شعرك:
يؤثر طول شعرك أيضًا على اختيار الفرشاة المناسبة. إذا كان شعرك طويلًا، فيمكنك اختيار فرشاة تحتوي على شعيرات طويلة لمنع تكسر الشعر. أما إذا كان شعرك قصيرًا، فينصح باستخدام فرشاة صغيرة الحجم وذات شعيرات قصيرة للتصفيف بدقة.



عادات تصفيف الشعر:
يجب أيضًا أن تأخذ في الاعتبار عادات تصفيف شعرك. فإذا كنت تستخدم أدوات التصفيف مثل مجفف الشعر والفرد الساخن بشكل متكرر، فينصح باختيار فرشاة متعددة الاستخدامات مثل الفرشاة الدائرية التي تستخدم في تصفيف الشعر باستخدام مجفف الشعر وتعطي نتائج أكثر سلاسة.



ادوار خاصة:
قد تكون لديك احتياجات خاصة تتطلب نوعًا معينًا من الفرشاة. على سبيل المثال، إذا كنت ترغبين في إضافة حجم إلى شعرك الخفيف، فيمكنك استخدام فرشاة دائرية بشعيرات طبيعية لتعطي شعرك مظهرًا ممتلئًا. بالمثل، إذا كنت ترغبين في تصفيف شعر مجعد، فيفضل استخدام فرشاة ذات أسنان واسعة لتجنب تشابك الشعر.
















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