5 خطوات لاختيار فرشاة الشعر المثالية.. حسب نوعه وطبيعة استخدامك

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- Youm7) اختيار الفرشاة المناسبة لشعرك يلعب دورًا هامًا في صحة ومظهر شعرك وتعتبر أولى خطوات العناية بالشعر ، فكل نوع من أنواع الشعر يتطلب نوعًا معينًا من الفرشاة لتحقيق أفضل النتائج. في هذا التقري نستعرض كيفية اختيار فرشاة الشعر المناسبة لكِ وفقًا لموقع "BoldSky" الهندي:
تحديد نوع شعرك:
يعد تحديد نوع شعرك الخطوة الأولى المهمة في اختيار الفرشاة المناسبة. فعلى سبيل المثال، إذا كان شعرك ناعمًا ومتينًا، فإن فرشاة ذات شعيرات ناعمة ستكون الخيار المناسب. أما إذا كان شعرك سميكًا وخشنًا، فينصح باستخدام فرشاة قوية ومتينة.
اهتمامك بصحة فروة الرأس:
إذا كان لديك مشاكل في فروة رأسك مثل تساقط الشعر أو قشرة الشعر، فينصح باختيار فرشاة تحتوي على شعيرات طبيعية. فالشعيرات الطبيعية تكون أكثر لطفًا على فروة الرأس وتقلل من التهيج.
طول شعرك:
يؤثر طول شعرك أيضًا على اختيار الفرشاة المناسبة. إذا كان شعرك طويلًا، فيمكنك اختيار فرشاة تحتوي على شعيرات طويلة لمنع تكسر الشعر. أما إذا كان شعرك قصيرًا، فينصح باستخدام فرشاة صغيرة الحجم وذات شعيرات قصيرة للتصفيف بدقة.
عادات تصفيف الشعر:
يجب أيضًا أن تأخذ في الاعتبار عادات تصفيف شعرك. فإذا كنت تستخدم أدوات التصفيف مثل مجفف الشعر والفرد الساخن بشكل متكرر، فينصح باختيار فرشاة متعددة الاستخدامات مثل الفرشاة الدائرية التي تستخدم في تصفيف الشعر باستخدام مجفف الشعر وتعطي نتائج أكثر سلاسة.
ادوار خاصة:
قد تكون لديك احتياجات خاصة تتطلب نوعًا معينًا من الفرشاة. على سبيل المثال، إذا كنت ترغبين في إضافة حجم إلى شعرك الخفيف، فيمكنك استخدام فرشاة دائرية بشعيرات طبيعية لتعطي شعرك مظهرًا ممتلئًا. بالمثل، إذا كنت ترغبين في تصفيف شعر مجعد، فيفضل استخدام فرشاة ذات أسنان واسعة لتجنب تشابك الشعر.
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