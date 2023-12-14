أحمد يعقوب: تريليون جنيه للارتقاء بحياة 60 مليون مواطن في 4700 قرية بمبادرة حياة كريمة

MENAFN - Youm7) قال الكاتب الصحفى أحمد يعقوب ، رئيس قسم الاقتصاد بجريدة اليوم السابع، إن المشروع القومى لتطوير قرى الريف الصرى حياة كريمة يمثل انطلاقة للجمهورية الجديدة التي تستهدف استثمار الرأس المال البشرى.

وأضاف الكاتب الصحفى أحمد يعقوب لـ"إكسترا نيوز"، أن الريف على مدار عقود عانى من الإهمال، بجانب المناطق النائية في بعض المحافظات بالإضافة إلى بعض مناطق صعيد مصر جميعهم عانوا من إهمال شديد خلال العقود الماضية.

وأوضح أنه بداية من 2019 بدأت مبادرة حياة كريمة في إحداث نقلة تنموية في 4700 قرية وتوابعها، وتطوير مستوى حياة المواطن المصرى، حيث إن أكثر من 60 مليون مصري يستفيدون بميزانية تتخطى تريليون جنيه مصري على مراحل المشروع الثلاثة.

وأشار أحمد يعقوب، إلى أن المرحلة الأولى من حياة كريمة أوشكت على الانتهاء وسندخل على المرحلة الثانية التي تنطلق في النصف الأول من عام 2024 وتشمل 20 محافظة .







