Friday, 15 December 2023 01:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


محمد منير ومنى الشاذلى ولميس الحديدى فى عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة.. صور

12/14/2023 2:34:33 PM
(MENAFN- Youm7) حرصت الإعلامية منى الشاذلي والإعلامية لميس الحديدي والفنان الكبير محمد منير والفنان القدير فاروق فلوكس، على تقديم واجب العزاء للفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة في وفاة زوجها المهندس مدحت شليق، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وقد كان أول الحاضرين لمواساة الدكتورة إيناس عبد الدايم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاء، وعمر مروان وزير العدل، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، والفنان سليم سحاب، وأحمد الشامى، والدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الأسبق، و الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، والدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، والإعلامية جاسمين طه، والفنانة دنيا عبد العزيز والفنان هاني كمال.

وشيعت جنازة المهندس مدحت شليق أمس من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة، أبرزهم: الدكتور أشرف زكي والمخرج خالد جلال والفنان أيمن عزب
والفنان ايهاب فهمي والفنان سامح الصريطى والمخرج محمد عبد العزيز، والفنان تامر عبد المنعم و الفنانة سلوى محمد علي، ود. مجدى صابر رئيس دار الأوبرا السابق و المنتج محمد العدل
والمنشد محمود التهامي، والدكتور خالد عبد الجليل، والفنان يوسف إسماعيل، والمخرج محمد عبد العزيز .


محمد منير فى عزاء زوج
الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيره الثقافه السابقه
الإعلامية جاسمين طه تقدم واجب العزاء



الدكتور مصطفى مدبولى يقدم واجب العزاء للدكتورة إيناس عبد الدايم



الدكتورة إيناس عبد الدايم تتلقى عزاء زوجها



ريهام عبد الحكيم وسوما فى عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة



رئيس الوزراء يصل عزاء زوج إيناس عبد الدايم



لحظة وصول الفنان أحمد الشامى لعزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة



لحظة وصول اللواء سمير فرج لتقديم واجب العزاء
نبيلة مكرم تقدم واجب العزاء فى زوج وزيرة الثقافة السابقة



وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم تتلقى واجب العزاء فى زوجها



وصول الموسيقار عمر خير لعزاء زوج الفنانة إيناس عبد الدايم








MENAFN14122023000132011024ID1107599538

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث