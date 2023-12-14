محمد منير ومنى الشاذلى ولميس الحديدى فى عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة.. صور

MENAFN - Youm7) حرصت الإعلامية منى الشاذلي والإعلامية لميس الحديدي والفنان الكبير محمد منير والفنان القدير فاروق فلوكس، على تقديم واجب العزاء للفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة في وفاة زوجها المهندس مدحت شليق، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.

وقد كان أول الحاضرين لمواساة الدكتورة إيناس عبد الدايم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاء، وعمر مروان وزير العدل، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، والفنان سليم سحاب، وأحمد الشامى، والدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الأسبق، و الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، والدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، والإعلامية جاسمين طه، والفنانة دنيا عبد العزيز والفنان هاني كمال.

وشيعت جنازة المهندس مدحت شليق أمس من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة، أبرزهم: الدكتور أشرف زكي والمخرج خالد جلال والفنان أيمن عزب

والفنان ايهاب فهمي والفنان سامح الصريطى والمخرج محمد عبد العزيز، والفنان تامر عبد المنعم و الفنانة سلوى محمد علي، ود. مجدى صابر رئيس دار الأوبرا السابق و المنتج محمد العدل

والمنشد محمود التهامي، والدكتور خالد عبد الجليل، والفنان يوسف إسماعيل، والمخرج محمد عبد العزيز .

محمد منير فى عزاء زوجالدكتورة ايناس عبد الدايم وزيره الثقافه السابقهالإعلامية جاسمين طه تقدم واجب العزاء





الدكتور مصطفى مدبولى يقدم واجب العزاء للدكتورة إيناس عبد الدايم





الدكتورة إيناس عبد الدايم تتلقى عزاء زوجها





ريهام عبد الحكيم وسوما فى عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة





رئيس الوزراء يصل عزاء زوج إيناس عبد الدايم





لحظة وصول الفنان أحمد الشامى لعزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة





لحظة وصول اللواء سمير فرج لتقديم واجب العزاءنبيلة مكرم تقدم واجب العزاء فى زوج وزيرة الثقافة السابقة





وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم تتلقى واجب العزاء فى زوجها





وصول الموسيقار عمر خير لعزاء زوج الفنانة إيناس عبد الدايم



