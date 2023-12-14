محمد منير ومنى الشاذلى ولميس الحديدى فى عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة.. صور

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- Youm7) حرصت الإعلامية منى الشاذلي والإعلامية لميس الحديدي والفنان الكبير محمد منير والفنان القدير فاروق فلوكس، على تقديم واجب العزاء للفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة في وفاة زوجها المهندس مدحت شليق، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.
وقد كان أول الحاضرين لمواساة الدكتورة إيناس عبد الدايم الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاء، وعمر مروان وزير العدل، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، والفنان سليم سحاب، وأحمد الشامى، والدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الأسبق، و الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، واللواء سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، والدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، والإعلامية جاسمين طه، والفنانة دنيا عبد العزيز والفنان هاني كمال.
وشيعت جنازة المهندس مدحت شليق أمس من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة، أبرزهم: الدكتور أشرف زكي والمخرج خالد جلال والفنان أيمن عزب
والفنان ايهاب فهمي والفنان سامح الصريطى والمخرج محمد عبد العزيز، والفنان تامر عبد المنعم و الفنانة سلوى محمد علي، ود. مجدى صابر رئيس دار الأوبرا السابق و المنتج محمد العدل
والمنشد محمود التهامي، والدكتور خالد عبد الجليل، والفنان يوسف إسماعيل، والمخرج محمد عبد العزيز .
محمد منير فى عزاء زوج
الدكتورة ايناس عبد الدايم وزيره الثقافه السابقه
الإعلامية جاسمين طه تقدم واجب العزاء
الدكتور مصطفى مدبولى يقدم واجب العزاء للدكتورة إيناس عبد الدايم
الدكتورة إيناس عبد الدايم تتلقى عزاء زوجها
ريهام عبد الحكيم وسوما فى عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة
رئيس الوزراء يصل عزاء زوج إيناس عبد الدايم
لحظة وصول الفنان أحمد الشامى لعزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة
لحظة وصول اللواء سمير فرج لتقديم واجب العزاء
نبيلة مكرم تقدم واجب العزاء فى زوج وزيرة الثقافة السابقة
وزيرة الثقافة السابقة إيناس عبد الدايم تتلقى واجب العزاء فى زوجها
وصول الموسيقار عمر خير لعزاء زوج الفنانة إيناس عبد الدايم
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