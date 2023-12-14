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المتاحف والمواقع التراثية في 2023 بين الحرب والسرقة والزلازل

12/14/2023 2:34:33 PM
(MENAFN- Youm7) قصة واحدة هيمنت على قطاع المتاحف هذا العام فى بريطانيا وهى الكشف عن أن المتحف البريطاني فقد آلاف القطع الأثرية التي لا تقدر بثمن، وقال جورج أوزبورن، رئيس المتحف، في لقاء مع راديو بي بي سي: نعتقد أننا كنا ضحية السرقات على مدى فترات طويلة من الزمن، ونتيجة لذلك دعت العديد من الحكومات في جميع أنحاء العالم لاستعادة القطع الأثرية التي يحتفظ بها المتحف البريطاني.




كما أدت الحرب المدمرة في غزة إلى خسارة آلاف الأرواح إلى جانب تدمير المساجد والمواقع الأثرية، كما أن الحرب في أوكرانيا أدت إلى تعرض المباني الثقافية والتراثية للتلف والتدمير، وتحركت منظمة اليونسكو لحماية أوكرانيا من خلال إدراج المركز التاريخي لمدينة أوديسا وكاتدرائية القديسة صوفيا في كييف ومجمع دير كييف بيشيرسك لافرا، بالإضافة إلى المركز التاريخي بأكمله لمدينة لفيف،
ليتم وضعهم على قائمة مواقع التراث العالمي المهددة بالانقراض، وفقا لما ذكره موقع ارت نيوز بيبر.



وقد تصاعد العمل المباشر بشأن المناخ طوال عام 2023، حيث استخدمت النشطاء المتاحف، كمواقع متكررة للاحتجاج، ففي أكتوبر 2022، قام نشطاء بإلقاء الحساء على لوحة للفنان فنسنت فان جوخ في المعرض الوطني بلندن، ولكن في نوفمبر قاموا بشن هجوم بالمطرقة على لوحة "روكيبي فينوس"



ومن بين الكوارث الطبيعية الكارثية زلزال ضخم ضرب تركيا وسوريا في فبراير الماضي، وأدى إلى مقتل ما يقرب من 60 ألف شخص وتدمير العديد من المواقع الأثرية والمباني القديمة. في سبتمبر ضرب زلزال بقوة 6.8 درجة غرب المغرب، مما أدى إلى تدمير قطاع المتاحف ومواقع التراث المحمية في البلاد.














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