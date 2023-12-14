يوهانس فيرمير رسام هولندى نجح فى حياته رغم إنتاجه القليل

MENAFN - Youm7) رسام هولندى يعد من أكبر فنانى القرن الـ 17، هو يوهانس فيرمير، الذى تحل اليوم ذكرى رحيله، إذ رحل عن عالمنا فى مثل هذا اليوم 15 ديسمبر من عام 1675، بعد أن ترك بصمة واضحة في عالم الإبداع.

يوهانس فيرمير





يوهانس فيرمير

الذى ولد فى 31 أكتوبر 1632م، سلط عبر لوحاته الضوء على حياة الطبقة الوسطى ، ونجح فى حياته بأن يكون فنانًا معروفًا، كما أنه لم يكن ثريا، فقد ترك زوجته بعد رحيله غارقة فى الديون، ويعود ذلك لقلة أعماله الفنية، كما أنه كان يرسم ببطء لكنه كان يهتم بما يعمله بشدة ودقة عالية.

لقد كان فيرمير واحدًا من أعظم الرسامين فى العصر الذهبى الهولندى، رغم أنه لم يسافر إلى خارج بلاده قط، وكذلك فعل العديد من الفنانين الهولنديين فى العصر الذهبى أمثال رامبرانت وفرانز هالزن، وكان فيرمير كما رامبرانت تاجرًا ومقتنيًا متعطشًا للأعمال الفنية.

لقد كان له أسلوب خاص في لوحاته فنجد فيها مشاهد منزلية داخلية، فى غرفتين صغيرتين ضمن منزله فى محل ولادته بـ"دلفت"، إذ

نلاحظ ظهور نفس الأثاث والديكورات فى معظم لوحاته مع وجود إعادة لترتيب الغرف بطرق مختلقة، كما نجد أن هناك تكرارًا فى الأشخاص ومعظمهم من النساء.

كانت حياة فيرمير غامضة ، فلا توجد معلومات كافية عن الفنان الهولندى، فلم يذكر إلا عبر كتاب لأرنولد هوبراكن فى القرن السابع عشر بعنوان "المسرح الكبير للرسامين الهولنديين والفنانات النساء"، حيث حذف من الدراسات الاستقصائية اللاحقة للفن الهولندى لما يقارب قرنين من الزمن.