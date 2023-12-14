وزيرا الخارجية والتموين وعلى الحجار فى عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة.. صور

MENAFN - Youm7) حرص سامح شكري وزير الخارجية، وعلى مصيلحي وزير التموين والفنان الكبير على الحجار والفنانة سوما والفنان إيهاب فهمى ومحسن منصور، على تقديم واجب العزاء للفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة في وفاة زوجها المهندس مدحت شليق، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.





وقد كان أول الحاضرين لمواساة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاء، وعمر مروان وزير العدل، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، والفنان سليم سحاب، وأحمد الشامى، والدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الأسبق، و الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق والخبير العسكرى ومحافظ الأقصر الأسبق، والدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، والإعلامية جاسمين طه، والفنانة دنيا عبد العزيز والفنان هاني كمال.

كما حرصت على تقديم واجب العزاء

الإعلامية منى الشاذلي والإعلامية لميس الحديدي والفنان الكبير محمد منير والفنان القدير فاروق فلوكس، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والموسيقار عمر خيرت،





وشيعت جنازة المهندس مدحت شليق أمس من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة، أبرزهم: الدكتور أشرف زكي والمخرج خالد جلال والفنان أيمن عزب

والفنان ايهاب فهمي والفنان سامح الصريطى والمخرج محمد عبد العزيز، والفنان تامر عبد المنعم و الفنانة سلوى محمد علي، ود. مجدى صابر رئيس دار الأوبرا السابق و المنتج محمد العدل

والمنشد محمود التهامي، والدكتور خالد عبد الجليل، والفنان يوسف إسماعيل، والمخرج محمد عبد العزيز .

سامح شكري وزير الخارجية فى عزاء زوج ايناس عبد الدايم وزيره الثقافه السابقه





سامح شكري وزير الخارجية فى عزاء زوج ايناس عبد الدايم



