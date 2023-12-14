وزيرا الخارجية والتموين وعلى الحجار فى عزاء زوج وزيرة الثقافة السابقة.. صور

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- Youm7) حرص سامح شكري وزير الخارجية، وعلى مصيلحي وزير التموين والفنان الكبير على الحجار والفنانة سوما والفنان إيهاب فهمى ومحسن منصور، على تقديم واجب العزاء للفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة السابقة في وفاة زوجها المهندس مدحت شليق، بمسجد الشرطة بالشيخ زايد.
وقد كان أول الحاضرين لمواساة الدكتورة إيناس عبد الدايم، الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزاء، وعمر مروان وزير العدل، واللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، والدكتورة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة السابقة، والفنان سليم سحاب، وأحمد الشامى، والدكتور أحمد مجاهد، رئيس الهيئة المصرية العامة للكتاب الأسبق، و الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور سمير فرج مدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق والخبير العسكرى ومحافظ الأقصر الأسبق، والدكتور أشرف زكى نقيب الممثلين، والإعلامية جاسمين طه، والفنانة دنيا عبد العزيز والفنان هاني كمال.
كما حرصت على تقديم واجب العزاء
الإعلامية منى الشاذلي والإعلامية لميس الحديدي والفنان الكبير محمد منير والفنان القدير فاروق فلوكس، ونيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتورة نيفين الكيلانى وزيرة الثقافة، والموسيقار عمر خيرت،
وشيعت جنازة المهندس مدحت شليق أمس من مسجد الشرطة بالشيخ زايد، وسط حضور عدد من الفنانين والشخصيات العامة، أبرزهم: الدكتور أشرف زكي والمخرج خالد جلال والفنان أيمن عزب
والفنان ايهاب فهمي والفنان سامح الصريطى والمخرج محمد عبد العزيز، والفنان تامر عبد المنعم و الفنانة سلوى محمد علي، ود. مجدى صابر رئيس دار الأوبرا السابق و المنتج محمد العدل
والمنشد محمود التهامي، والدكتور خالد عبد الجليل، والفنان يوسف إسماعيل، والمخرج محمد عبد العزيز .
سامح شكري وزير الخارجية فى عزاء زوج ايناس عبد الدايم وزيره الثقافه السابقه
سامح شكري وزير الخارجية فى عزاء زوج ايناس عبد الدايم
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