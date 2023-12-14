تجارب الشعراء الذاتية فى قصائد أمسية بيت الشعر بالشارقة.. صور

MENAFN - Youm7) نظم بيت الشعر بدائرة الثقافة بالشارقة أمسية شعرية، شارك فيها الشعراء أحمد عماد الدين، وروضة المكطف، وماجد عبد الله، وسليمان الزعبى، بحضور الشاعر محمد عبد الله البريكى مدير البيت.

الحضور فى أمسية بيت الشعر





قدمت الأمسية مريم كويس، التي عبرت عن امتنانها للدور المحوري الذي يؤديه بيت الشعر في الساحة الثقافية، بخاصة أنه يوثق لمرحلة مهمة في تاريخ الشعر العربي، من خلال الإضاءة على الكثير من النماذج الشعرية التي تستمتع بإلقاء الشعر في أجواء تفاعلية، وسط جمهور محب للشعر ومقدر لما يدور في المحيط الثقافي من إبداع، في ظل وجود تجارب حقيقية لها طابعها الخاص، وتمتلك القدرة على التحليق فى فضاءات الجمال، مثمنة هذه الجهود التى تتنامى بفضل توجيهات ودعم الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي تمثل مبادراته أهمية كبيرة للشعر والشعراء في كل مكان.





وقد حلقت قصائد الشعراء في فضاء الجمال، واستطاعت أن تؤثر بفاعليتها في نفوس الحضور، حيث ركزت القصائد على إبراز الهم الإنساني وتراكماته في الحياة، بما يتسق مع تجارب الشعراء الذاتية، فاكتمل المشهد بالكلمات المضيئة التي تحمل عبق الإبداع، فضلاً عن أن أشعارهم عبرت عن طرائقهم في معالجة قضاياهم الأدبية، فطرحوا أسئلة جوهرية تحاكي الواقع، وتحتشد بالصور التعبيرية والخيال الحر، فتفاعل معهم الجمهور الذي ملأ جنبات بيت الشعر، على تنوعه وتمثيله لكل الفئات المثقفة، والمقدرة لدور الشعر في تجميل وجه الحياة.

جانب من الأمسية الشعرية





افتتح القراءات الشاعر أحمد عماد الدين الذي امتلك طاقة تخيلية عالية وقدرة على ملامسة مشاعر المتلقين، فقرأ في البداية قصيدة "صمتٌ مقيم"، التي وظف فيها مشاعره بوعي، فهو لا يتخلى عن مثاليته التي هي أداته الوحيدة في رد سهام الظلام، وفق معادلته الشعرية الخاصة، فيقول:





سأذودُ عني ما يداوي عِلَّتي

وأطيلُ صمتي فالكلامُ مؤجَّلُ

فهناك طيفُ الرّاحلينَ يقولُ لي

وأنا سُهامٌ في الظَّلامِ يُهروِلُ

لا يثقل الشعراءَ موتٌ مقبلٌ

هذا لأن الشاعريةَ أثقلُ





وواصل الشاعر أحمد عماد الدين القراءة بقصيدة أخرى حملت عنوان "ذاكرة" التي يطرح من خلالها مناجاته، ويبوح فيها بدمعه، وذلك بتكثيف شعري بديع، فيقول:

الصَّمتُ، ذاكرةُ الشِّتاءِ وبَوْحُها

والذِّكرُ والأملُ الطويلُ البائسُ

كم يُشْبِهُ المُزنَ المُعلَّقَ في السَّما

في عُزلةِ الأحبابِ جَفنٌ حابسُ

الدمعُ يحرسه خيالُ أحبةٍ

كالمُزنِ يُزْجِيهِ السَّحَابُ الرَّائِسُ

واستطاعت الشاعرة روضة المكطف ثاني شعراء الأمسية - بإيقاعاتها الممزوجة بعطر الشعر- أن تحشد معانيها الرقيقة في القصيدة الأولى التي قرأتها وحملت عنوان" "أكبرُ الشعراء" فوضعت رؤيتها الخاصة للشعر برمزية عالية:





من قال َ "إني شاعرٌ" فُتِحَت له

أبوابُ هذا البيتِ حيثُ البوصلة ْ

ما أكثر الشعراء حين تعُـــــدّهم

وهم القلائلُ.. يا لهذي المعضلة ْ!

تكفي القصيدةُ أن تُخلَّـــدَ شاعراً

مرّ الزمان على يديه وقبّله ْ؟!





ثم قرأت قصيدة بعنوان "وأنتَ منْ أنت" المكتظة بالمشاعر الإنسانية المتناقضة، والمسكونة بزخم الحب والتي تقول فيها:





كل الخسارات إلا العشقَ فارغةٌ

ويلاه كم أسعدَ الشمّات ممسوس ُ





من يفطم القلب عن قلبٍ تعلّقَهُ

مُذ دق للحب في الأجواء ناقوسُ





لا تُدمنُ النفسُ إلا من يعذبهُا

وكل حب بلا التعذيب مدروسُ!





وعبر الشاعر ماجد عبد الله ثالث شعراء الأمسية عن نموذجه الإبداعي، من خلال قراءاته الشعرية التي تفاعل معها الجمهور فجاءت القصيدة الأولى بعنوان "هذا أنا الأملُ الذي لا ينتهي" التي تمتاز بسيطرة روح التفاؤل عليها والتي يقول فيها:





النورُ في قلبي ووجهي مُشرِقُ

وعلى شِفاهي بَسمةٌ تترقرقُ

أرنو إلى العَليا بقلبٍ حالمٍ

كالطيرِ في جَوِّ السماءِ أُحلّقُ

وأسيرُ في الدُنيا وغُصنُ عزيمتي

صَلبٌ، وبابُ تفاؤلي لا يُغلَقُ







