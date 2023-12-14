Friday, 15 December 2023 01:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


رائد فضاء يلتقط صورا لجبال جليدية على الأرض ويحذر من تغير المناخ.. صور

12/14/2023 2:34:30 PM
(MENAFN- Youm7) التقط رائد فضاء صورًا لجبال جليدي عملاقة تطفو في جنوب المحيط الأطلسي من الفضاء، ومع استمرار ارتفاع درجة حرارة الأرض، تتفكك المزيد من قطع الجليد من الأنهار الجليدية وتسقط في المحيط.



ووفقا لما ذكره موقع "space"، يمكن رؤية هذه الجبال الجليدية من محطة الفضاء الدولية (ISS)، حيث تظهر على شكل بقع بيضاء صغيرة مقابل مياه المحيط الزرقاء الساطعة.





الجبال الجليدية من الفضاء



شارك رائد الفضاء في وكالة الفضاء الأوروبية، أندرياس موجينسن، قائد البعثة 70 الحالية للمختبر المداري، صورًا جديدة للجبال الجليدية في جنوب المحيط الأطلسي في منشور على موقع X (المعروف سابقًا باسم Twitter).



وقال موجنسن في منشوره:"يجب أن أعترف أنه لو سألتني قبل هذه المهمة، إذا كان بإمكانك رؤية الجبال الجليدية بالعين المجردة من الفضاء، كنت سأقول: "مستحيل"، مضيفا "اتضح أن هذا ممكن! لقد رأينا الكثير من الجبال الجليدية مؤخرًا في جنوب المحيط الأطلسي.. ربما يرجع ذلك إلى هندستها المميزة أو ربما التباين في اللون، لكنها مرئية جدًا من الفضاء."



تلتقط صور موجنسن ثلاثة جبال جليدية أكبر حجمًا والعديد من الشظايا الأخرى التي من المحتمل أن تتحرر أثناء انتقال الجبال الجليدية عبر المحيط، ومن وجهة نظر المحطة الفضائية، تظهر الصور بعض الأجزاء المغمورة من الجبال الجليدية وأمواج المحيط تتكسر حول الجزء المرئي من الجبال العائمة على سطح المحيط، حسبما لاحظ مستخدمو X الآخرون.




جبال جليدية






وقال موجنسن في منشوره: "رؤية الجبال الجليدية تطفو حولنا تذكرني بتغير المناخ، مع ذوبان الأنهار الجليدية بوتيرة سريعة وارتفاع منسوب مياه البحر".



وأضاف: "أماكن مثل جزر المالديف لن تكون موجودة على الأرجح خلال 70 عامًا من الآن، بعد أن غمرتها مياه المحيط المرتفعة".



ويرجع ارتفاع مستوى سطح البحر في الغالب إلى ذوبان الأنهار الجليدية، حيث ينتقل جريان المياه من الأرض إلى البحر.



راقب رواد الفضاء والأقمار الصناعية الأرض برصد عدد قليل من الجبال الجليدية البارزة مؤخرًا، حيث تم رصد أكبر جبل جليدي في العالم، يسمى A23a، وهو ينجرف خارج مياه القطب الجنوبي بعد أن ظل على الأرض لأكثر من ثلاثة عقود.



كما أنه في هذه الحالة، أدى الذوبان إلى ترقق الجبل الجليدي، مما وفر الطفو الإضافي الذي احتاجه للارتفاع عن قاع المحيط والاتجاه نحو جنوب المحيط الأطلسي.












MENAFN14122023000132011024ID1107599533

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث