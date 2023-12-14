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آبل تحظر الرسائل النصية من تطبيق Imessage For Android

12/14/2023 2:34:29 PM
(MENAFN- Youm7) أغلقت شركة آبل تطبيق Beeper Mini، وهو تطبيق "iMessage for Android"، بعد أن قام مطورها بهندسة عكسية لميزة "آي مسج"، لإرسال رسائل من الهواتف الذكية التي تعمل بنظام أندرويد.



عاد التطبيق ولكن بعض المستخدمين غير قادرين مرة أخرى على إرسال الرسائل، حيث كان من الممكن أن يعرض التطبيق من شركة "بييبر" الناشئة مستخدمي آيفون لخطر مشكلات الخصوصية والأمان بعد استغلال الخلل.



وقالت "بييبر" في منشور على منصة إكس: "يبدو أن شركة آبل تحظر تسليم رسائل "آي مسج"، إلى حوالي 5% من مستخدمي "بييبر ميني" عن عمد"، مضيفة "لن يكون لدينا حل الليلة، لكننا نعمل على ذلك".



أبل تحظر Beeper Mini


بعد فترة وجيزة من بدء التطبيق في اكتساب قوة جذب مع أكثر من 100000 عملية تنزيل خلال أول 48 ساعة وسرعان ما ارتفع ليصبح واحدًا من أفضل 20 تطبيقًا في قوائم متجر بلاي، ضربت شركة آبل بييبر ميني في غضون أسبوع بعد نشره على متجر بلاي.



وقالت شركة آبل إن التطبيق استغل بيانات الاعتماد المزيفة للوصول إلى آي مسج، مما تسبب في عدم قدرة المستخدمين على إرسال أو استقبال النصوص من خلال التطبيق.



وقالت الشركة الناشئة: "نحن نعترض بشدة على الادعاء بأن بييبر ميني يشكل مخاطر كبيرة على أمن المستخدم وخصوصيته".



حصل التطبيق على دعم من السيناتور الأمريكية إليزابيث وارن من ولاية ماساتشوستس بعد أن ذكرت تقارير أن شركة آبل حظرت التطبيق.



وقال وارن: "الرسائل النصية الفقاعية الخضراء أقل أمانًا، فلماذا تحظر شركة آبل تطبيقًا يسمح لمستخدمي أندرويد بالدردشة مع مستخدمي آيفون؟ شركات التكنولوجيا الكبرى تسحق المنافسين لحماية الأرباح"، داعيًا إلى مراسلة سهلة وآمنة عبر الأنظمة الأساسية.



أبل تتبنى نظام RCS


جاء هذا التطوير بعد وقت قصير من موافقة شركة آبل على اعتماد معيار الاتصالات الغنية (RCS) لـ آي مسج، ما يعني أنه قد لا تكون هناك حاجة لتطبيق مختلف لإرسال رسائل إلى أجهزة آيفون بنفس الميزات وبروتوكولات الأمان، وقالت شركة آبل في بيان إنها "ستواصل إجراء التحديثات في المستقبل لحماية مستخدمينا".
















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