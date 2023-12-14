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تلسكوب هابل يستأنف عملياته الفضائية بعد إصلاح الخلل

12/14/2023 2:34:29 PM
(MENAFN- Youm7) تمكنت وكالة ناسا من إعادة تشغيل تلسكوب هاب في الفضاء بعد إصلاح الخلل، حيث دخل المرصد المداري إلى الوضع الآمن التلقائي في نوفمبر، وبعد سلسلة من الانتكاسات المتعلقة بإحدى أدوات التوجيه، استأنف تلسكوب هابل الفضائي الآن مهمته في التقاط صور للفضاء البعيد.



وفقا لما ذكره موقع "Space"، كشفت وكالة ناسا، أن المرصد الشهير قد استأنف عملياته العلمية، وجاء في البيان: "المركبة الفضائية في صحة جيدة وتعمل مرة أخرى باستخدام جميع الجيروسكوبات الثلاثة الخاصة بها".



بدأت مشاكل التلسكوب في 19 نوفمبر، عندما بدأ أحد الجيروسكوبات الثلاثة المميزة للمرصد في تقديم قراءات خاطئة، وتعد الجيروسكوبات هي عبارة عن أجهزة تستخدم إما أشعة ضوئية متداولة أو عجلات تدور بسرعة لمساعدة العلماء على التأكد من أن الجسم يواجه الاتجاه الذي يريدون أن يواجهه.



وكان يؤثر الخلل بشكل كبير على القياسات العلمية، حيث إنه لتصوير بقعة معينة في الفضاء السحيق باستخدام هذا التلسكوب الذي يدور حول الأرض، يجب عليك التأكد من أنها تواجه تلك البقعة في الفضاء السحيق.














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