لجنة التجارة الفيدرالية تحقق مع شركة Adobe بشأن صعوبة إلغاء الاشتراكات

MENAFN - Youm7) تجري لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) تحقيقًا مع شركة Adobe ، بعد شكاوى واسعة النطاق من المستهلكين بأن الشركة تجعل من الصعب جدًا إلغاء اشتراكات التطبيقات، وفقاً لموقع 9to5mac.

كانت Adobe واحدة من أوائل شركات البرمجيات التي تحولت من نموذج الشراء لمرة واحدة إلى الاشتراكات المتكررة، لكن المستهلكين اشتكوا منذ فترة طويلة من أنه من الأسهل بدء الاشتراك بدلاً من إنهائه.

كشفت Adobe عن تحقيق لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) في ملف تنظيمي لدى لجنة الأوراق المالية والبورصة (SEC).

تطلب هيئة الأوراق المالية والبورصات من الشركات الكشف عن أي مخاطر مادية قد تؤثر على ربحيتها، وذلك لضمان اتخاذ المستثمرين قرارات مستنيرة، وكشفت شركة Adobe عن التحقيق، وذكرت أنها قد تواجه عقوبات وتكاليف أخرى، وأن دخلها قد يتأثر.

أكد موظفو لجنة التجارة الفيدرالية أن لديهم سلطة الدخول في مفاوضات الموافقة لتحديد ما إذا كان من الممكن التوصل إلى تسوية بشأن تحقيقهم في هذه القضايا، و منذ يونيو 2022، وتتعاون شركة Adobe مع موظفي لجنة التجارة الفيدرالية ("FTC") استجابةً لطلب تحقيق مدني للحصول على معلومات بشأن ممارسات الإفصاح وإلغاء الاشتراك المتعلقة بقانون استعادة ثقة المتسوقين عبر الإنترنت، في نوفمبر 2023.

وقالت الشركة: "نعتقد أن ممارساتنا تتوافق مع القانون ونجري حاليًا مناقشات مع موظفي لجنة التجارة الفيدرالية (FTC)، وقد ينطوي الدفاع عن هذه المسألة أو حلها على تكاليف أو عقوبات مالية كبيرة ويمكن أن يكون له تأثير مادي على نتائجنا وعملياتنا المالية".

هناك مشكلة أخرى - والتي قد تؤثر بشكل كبير على Adobe، وهي أن المستهلكين يحاولون تجربة الاشتراك ثم ينسون الإلغاء، مع Adobe، لا يمكنك الإلغاء إلا خلال الأسبوعين الأولين، وإلا فسيتم فرض رسوم متناسبة عليك.

بالإضافة إلى ذلك، لا تصدر Adobe تذكيرًا سنويًا باشتراكاتك، كما تفعل بعض الشركات، وبدلاً من ذلك، يتم تجديد الحساب تلقائيًا دون إشعار مسبق.