أبل تجمع بيانات المستخدمين لتحسين دقة موقع الواقع المعزز فى الخرائط

MENAFN - Youm7) مع إطلاق iOS 17 حددت شركة أبل البيانات المتعلقة بالخرائط التى تجمعها من أجل تحسين وظيفة الواقع المعزز فى الخرائط، وفى وثيقة دعم جديدة، تقول شركة آبل إنها تهدف إلى تعزيز سرعة ودقة ميزات الواقع المعزز في تطبيق الخرائط، وفقاً لموقع macrumors.

وعند استخدام ميزات الواقع المعزز فى الخرائط، بما في ذلك اتجاهات المشي الغامرة أو خيار تحسين الموقع، تجمع أبل معلومات حول "نقاط الميزات" التي تمثل شكل ومظهر الكائنات الثابتة مثل المباني، ولا تتضمن البيانات صورًا، ولا يمكن لأي شخص قراءة النقاط المميزة التي تم جمعها.

ووفقًا لشركة أبل يستخدم تطبيق الخرائط التعلم الآلي على الجهاز لمقارنة نقاط الميزات بالبيانات المرجعية لخرائط أبل التي يتم إرسالها إلى iPhone ، وتقوم الكاميرا بتصفية الأجسام المتحركة مثل الأشخاص والمركبات، حيث تقوم أبل بجمع النقاط المميزة للأشياء الثابتة فقط.

وتتيح المقارنة بين نقاط الميزات والبيانات المرجعية لخرائط أبل تحديد موقع المستخدم وتوفير اتجاهات المشي التفصيلية مع سياق الواقع المعزز، ويؤدي استخدام اتجاهات المشي بتقنية الواقع المعزز أو تحسين الموقع إلى تحديث البيانات المرجعية من أبل لتحسين دقة الواقع المعزز.

البيانات التي تجمعها أبل مشفرة ولا ترتبط بمستخدم فردي أو معرف، وتستخدم أبل أيضًا التعلم الآلي على الجهاز لإضافة "ضوضاء" إلى بيانات نقاط الميزات لإضافة أشكال مختلفة غير منتظمة تمنع أي محاولة "غير محتملة" لاستخدام نقاط الميزات لإعادة بناء صورة من البيانات.

ووفقًا لشركة أبل لن يتمكن سوى "مهاجم متطور للغاية"، لديه حق الوصول إلى نظام التشفير الخاص بالشركة، من إعادة إنشاء صورة من نقاط مميزة، ولكن نظرًا لأن البيانات مشفرة ومقتصرة على شركة بل فقط، "فإن الهجوم وإعادة الإنشاء من غير المرجح للغاية".

ويمكن تعطيل استخدام بيانات الواقع المعزز لمنع أبل من جمعها، ويمكن الوصول إلى مفتاح التبديل "تحسين دقة موقع الواقع المعزز" في تطبيق الإعدادات بالانتقال إلى الخصوصية والأمان ثم الضغط على التحليلات والتحسينات.