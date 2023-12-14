ناشخو والحموي يشاركان في بطولة كأس الأمم للكارتينج

MENAFN - Alghad Newspaper) أيمن وجيه الخطيب

يشارك السائق فيصل ناشخو في فئة سنيور ماكس (14 عاما فما فوق) وسند الحموي في فئة جونيور ماكس (12 إلى 15 عاما)، ضمن منافسات بطولة كأس الأمم للكارتينج لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تقام على حلبة لوسيل الدولية للسباقات.



وتنطلق الجولات التأهيلية والرسمية للسباق ابتداء من اليوم، وتنتهي بالجولة النهائية يوم السبت.



وكان الحموي، حقق المركز الثاني في بطولة الأردن لسباقات الكارتينج، في حين حقق ناشخو المركز الثالث.



ويشارك في البطولة 165 سائقا من الأردن، الجزائر، والبحرين، وقبرص، ومصر، وإيران، والعراق، والكويت، ولبنان، وليبيا، وموريتانيا، والمغرب، وسلطنة عُمان، وفلسطين، وقطر، والسعودية، والسودان، وسورية، وتونس، والإمارات واليمن.



وسيتنافس السائقون في 6 فئات هي: فئة مايكرو ماكس (8 -11 عاما)، وفئة ميني ماكس (10 - 13 عاما)، وفئة ميني ماكس (من سن 10-13 عاما)، وفئة سنيور ماكس (14 عاما فما فوق)، وفئة DD2 (15 عاما فما فوق)، وفئة DD2 ماسترز (31 عاما فما فوق).



إضافة إلى ذلك، هناك فئتان إضافيتان من السباقات المخصصة للنخبة هما فئة RD1 السبرينت وفئة RD1 للتحمل، حيث يمكن للسائقين في سن 15 عاما فما فوق المشاركة في هذه السباقات.



وتجدر الإشارة، أن السائق حمزة الفايز كان حقق العام 2021 المركز الأول في فئة الجونيور - ماكس بنهائيات النسخة الثانية من بطولة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لسباق الكارتينج"، كأس الأمم في عمان، وجاء السائق أمير النجار في المركز الثاني في سنيور ماكس في البطولة، في إطار برنامج المنح الرياضية التابع للاتحاد الدولي للسيارات، وشارك فيها نخبة من أبطال العالم في سباقات الكارتينغ بلغ عددهم 260 سائقا من دول عُمان، والإمارات والسعودية وقطر والبحرين والكويت واليمن وسورية ومصر والجزائر والأردن وتونس وفلسطين والمغرب وتركيا وليبيا وقبرص ولبنان.



كما شارك في البطولة فيصل ناشخو في فئة الجونيور ماكس، ومهند أبو دبرة في سنيور ماكس.



وفي العام 2022، شارك 5 سائقين أردنيين في الجولة الثالثة لسباقات الكارتينج مينا "كأس الأمم 2022"، وهم: حمزة الفايز وفيصل ناشخو وعبدالله جبوري وعلي جبوري وسند الحموي.



وتعد بطولة منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للكارتينج (مينا)، إحدى سلاسل الكارتينج الرئيسية للشباب والسائقين تحت إشراف الاتحاد الدولي للسيارات (FIA)، المظلة العالمية الرسمية لرياضات المحركات.



ويأتي هذا الحدث في إطار برنامج المنح الرياضية التابع للاتحاد الدولي للسيارات، والذي يمكن أي دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من امتلاك مرافق مناسبة واستثمار سنوي مناسب لاستضافة مسابقة الكارتينج الإقليمية.