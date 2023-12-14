فيفا يعتمد قائمة الحكام الأردنيين الدوليين لعام 2024

(MENAFN
- Alghad Newspaper) اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم
"فيفا" قائمة الحكام الأردنيين الدوليين للعام 2024، والتي ضمت 8
للساحة، 10 مساعدين، واثنين للصالات.
وضمت قائمة حكام الساحة: أحمد فيصل، محمد عرفة،
أدهم مخادمة، محمد مفيد، أحمد يعقوب، محمود السوالمة، إسراء مبيضين، وحنين مراد.
في المقابل، اعتمد "فيفا" قائمة
الحكام المساعدين: أحمد مونس، أيمن عبيدات، محمد الخلف، حمزة أبو عبيد، عمرو عجاج،
حمزة سعادة، قيس خميس، أحمد سمارة، صابرين العبادي، وإسلام العبادي.
كما اعتمد محمد أبو طوق، ومحمد اخليل للصالات.
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