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فيفا يعتمد قائمة الحكام الأردنيين الدوليين لعام 2024

12/14/2023 2:32:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قائمة الحكام الأردنيين الدوليين للعام 2024، والتي ضمت 8 للساحة، 10 مساعدين، واثنين للصالات.

وضمت قائمة حكام الساحة: أحمد فيصل، محمد عرفة، أدهم مخادمة، محمد مفيد، أحمد يعقوب، محمود السوالمة، إسراء مبيضين، وحنين مراد.

في المقابل، اعتمد "فيفا" قائمة الحكام المساعدين: أحمد مونس، أيمن عبيدات، محمد الخلف، حمزة أبو عبيد، عمرو عجاج، حمزة سعادة، قيس خميس، أحمد سمارة، صابرين العبادي، وإسلام العبادي.

كما اعتمد محمد أبو طوق، ومحمد اخليل للصالات.

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