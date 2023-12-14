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الأردن يتقدم بملف استضافة الدورة الرياضية العربية 2031

12/14/2023 2:32:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تقدمت اللجنة الأولمبية الأردنية اليوم الخميس بملف استضافة النسخة السابعة عشرة من دورة الألعاب الرياضية العربية والمقرر إقامتها في عام 2031.

وتم تسليم ملف الاستضافة في مقر اتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية بالعاصمة السعودية الرياض، بحضور نائب رئيس اللجنة الأولمبية الأردنية الدكتور ساري حمدان، والأمينة العامة للجنة الأولمبية الأردنية رنا السعيد وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الأردنية عبد الله قطيشات.

وقالت الأمينة العامة رنا السعيد إن رغبة المملكة الأردنية الهاشمية في استضافة دورة الألعاب الرياضية العربية تأتي لأهميتها في تطور الرياضة الأردنية والعربية منذ انطلاقة للمرة الأولى في عام 1953.

وبينت أن دورة الألعاب الرياضية العربية تحظى بمكانة كبيرة لدى الأردنيين لا سيما عندما استضاف الأردن النسخة التاسعة منها "دورة الحسين" في العام 1999 والتي ساهمت في تطوير وبناء المنشآت الرياضية التي خدمت الرياضة الأردنية وتسببت بتطورها وزيادة قاعدة الممارسين للرياضة.

وأشارت السعيد إلى أن الأردن يحرص على استضافة الرياضيين العرب مجدداً في العام 2031 تجسيداً لأهداف الدورة العربية وجمع الشباب العربي في أجواء أخوية مميزة وتنافس شريف وتأكيداً على الوحدة العربية من خلال الرياضة.

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