ميسي وهالاند ومبابي في القائمة النهائية لجائزة THE BEST

(MENAFN
- Alghad Newspaper) كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الخميس عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023.
وضمت القائمة النهائية للمرشحين النرويجي إيرلنغ هالاند هداف مانشستر سيتي والفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي.
ومن المقرر أن يتم كشف النقاب عن الفائز بالجائزة، خلال الحفل الذي سوف تحتضنه العاصمة البريطانية لندن في 15 يناير المقبل.
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