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ميسي وهالاند ومبابي في القائمة النهائية لجائزة THE BEST

12/14/2023 2:32:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) كشف الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) يوم الخميس عن القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2023.

وضمت القائمة النهائية للمرشحين النرويجي إيرلنغ هالاند هداف مانشستر سيتي والفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جيرمان والأرجنتيني ليونيل ميسي نجم إنتر ميامي الأميركي.

ومن المقرر أن يتم كشف النقاب عن الفائز بالجائزة، خلال الحفل الذي سوف تحتضنه العاصمة البريطانية لندن في 15 يناير المقبل.

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