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مواجهة عربية منتظرة بين الأهلي واتحاد جدة.. وأوراوا يلتقي ليون

12/14/2023 2:32:23 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يلتقي فريقا الأهلي المصري واتحاد جدة السعودي عند الساعة التاسعة من مساء اليوم، في ستاد "الجوهرة المشعة" بالمملكة العربية السعودية، في لقاء عربي عربي، سعيا لبلوغ الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية بكرة القدم.
وحقق اتحاد جدة فوزا كبيرا (3-0) على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي للبطولة، ليحجز الفريق السعودي مقعده بربع النهائي؛ حيث سيواجه الأهلي المصري بحثا عن حجز مقعد له في نصف النهائي.
وتعد هذه المرة التاسعة التي يشارك فيها الأهلي ببطولة كأس العالم للأندية، بعد نسخ الأعوام: 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021 و2022، ويعود أكبر إنجاز للفريق المصري في المونديال إلى تتويجه بالميدالية البرونزية 3 مرات بنسخ الأعوام، 2006، 2020، 2021.
وسبق للأهلي المصري خوض 22 مباراة في تاريخ البطولة، أكثر من أي فريق آخر، ويبرز من هذه المباريات، 3 مباريات خاضها أمام أندية عربية، حيث بدأت مواجهات الأهلي لأشقائه من الأندية العربية في مونديال الأندية بصدامه مع فريق الاتحاد السعودي بالدور ربع النهائي لنسخة 2005 في اليابان، وحينها خسر الأهلي بهدف سجله أسطورة الاتحاد محمد نور.
وغابت المواجهات العربية الخالصة للأهلي في البطولة العالمية لمدة 15 عاما، حتى التقى فريق الدحيل القطري بربع نهائي نسخة 2020 في قطر، وحينها فاز الأهلي بهدف نظيف، أحرزه لاعبه حسين الشحات.
وفي النسخة التالية مباشرة "الإمارات 2021"، واجه الأهلي فريق الهلال السعودي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، وحقق الأهلي فوزا عريضا على الهلال في هذه المباراة بنتيجة 4-0، وتناوب على تسجيل الرباعية أبطال مصر التاريخيون كل من: ياسر إبراهيم "هدفين"، وأحمد عبدالقادر وعمرو السولية.
ويعني ذلك أن الأهلي حقق انتصارين مقابل هزيمة واحدة، في 3 مباريات خاضها أمام أندية عربية بكأس العالم للأندية، مسجلا 5 أهداف، مقابل هدف واحد هز شباكه. لكن المقلق للجماهير الحمراء أن الخسارة الوحيدة للفريق في مواجهاته العربية بكأس العالم للأندية، كانت أمام خصمه المقبل، اتحاد جدة.
إلى ذلك، يتطلع فريقا ليون المكسيكي وأوراوا ريد دياموندز الياباني، لبلوغ الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم للأندية، المقامة في المملكة العربية السعودية، عندما يلتقيان عند الساعة 5:30 من مساء اليوم في الدور الثاني.
وخلال المباراة التي تجري على ملعب عبدالله الفيصل، يحلم الفريقان بالمضي قدما نحو المربع الذهبي وملاقاة مانشستر سيتي، حامل لقب دوري أبطال أوروبا، بقيادة مديره الفني الإسباني بيب غوارديولا.
وتبقى هذه المباراة حدثا تاريخيا لفريق ليون، الذي يشارك في مونديال الأندية لأول مرة، علما بأنه تاسع فريق من المكسيك يمثل قارة اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي (كونكاكاف) في هذا المحفل العالمي.
يصب عامل الخبرة في صف الفريق الياباني الذي يستعد لمشاركته الثالثة في البطولة بعد العام 2007، التي شهدت تتويجه بالميدالية البرونزية بينما كانت الثانية العام 2017.
كما يعرف أوراوا ومدربه أجواء الملاعب السعودية جيدا، حيث تأهل للنسخة العشرين من كأس العالم للأندية بعد فوزه بلقب دوري أبطال آسيا على حساب الهلال السعودي، وصيف النسخة الأخيرة لمونديال الأندية.
ويتسلح الفريقان أيضا برغبة التأهل للدور قبل النهائي، سعيا لجذب أضواء أكثر عند ملاقاة مانشستر سيتي، الفائز الموسم الماضي بالثلاثية التاريخية (الدوري الإنجليزي، دوري أبطال أوروبا، كأس الاتحاد الإنجليزي).
في هذا الصدد، قال نيكولاس لوبيز مهاجم ليون المكسيكي: "لقد تحدثنا معا عن إمكانية مواجهة مانشستر سيتي، لكن تركيزنا الآن على المباراة الأولى والاستعداد لها بكل جدية".
ويتسلح الفريق المكسيكي، الذي يشارك في المسابقة عقب تتويجه بلقب دوري أبطال كونكاكاف، باستعادة الثنائي لوكاس روميرو لاعب الوسط وآنخيل مينا جناح الفريق لياقتهما البدنية، حيث يعد الإكوادوري مينا من عناصر الخبرة البارزة لخوضه 55 مباراة دولية مع منتخب بلاده سجل خلالها 8 أهداف.
كما يرتكز مدرب الفريق المكسيكي على فيدل أمبريز (20 عاما) والفائز بجائزة أفضل لاعب شاب في دوري أبطال كونكاكاف، وأيضا المهاجم الأوروغوياني نيكولاس لوبيز هداف الدوري المكسيكي.
في المقابل، يعاني أوراوا من غياب مؤثر عن صفوفه بسبب إصابة هيروكي ساكاي قائد الفريق في الركبة. لكن الوصول إلى مرمى بطل آسيا سيكون مهمة شاقة في ظل تألق حارس مرماه شوساكو نيشيكاوا، الذي خرج بشباك نظيفة في 15 مباراة بالدوري الياباني محققا رقما قياسيا غير مسبوق.
كما يبرز أيضا صخرة الدفاع الدنماركي ألكسندر شولز، الذي يتميز بطول القامة وشخصيته في الملعب، حيث تواجد في التشكيل المثالي لأفضل 11 لاعبا في الدوري الياباني. أما على الصعيد الهجومي، يبقى لاعب الوسط أتسوكي إيتو العقل المدبر لهجمات أوراوا بفضل تميزه في التمريرات البينية بين الخطوط. -(وكالات)

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