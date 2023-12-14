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مدرب أنتويرب يشيد بلاعبيه.. تشافي قلق من النتائج السلبية.. وانريكي يحذر المنافسين

12/14/2023 2:32:22 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أكد الهولندي مارك فان بوميل المدير الفني لفريق رويال أنتويرب البلجيكي، بعد تحقيق فوزه الأول بدوري أبطال أوروبا على حساب برشلونة (2-3)، أن فريقه كان قريبا من تحقيق الفوز في مباراة أخرى.
وقال المدرب الهولندي خلال المؤتمر الصحفي عقب اللقاء: "الفرق أمثال برشلونة التي ضمنت تأهلها بالفعل، تدخل الجولة الأخيرة بفكر آخر، لا أعتقد أنهم قدموا مباراة سيئة ولكننا قدمنا مباراة كبيرة".
وودع الفريق البلجيكي دوري الأبطال بعد تحقيق فوز وحيد والخسارة في 5 مباريات بدور المجموعات، وذلك بعد 64 عاما من آخر مشاركة له في البطولة.
وتأهل برشلونة متصدرا لهذه المجموعة برصيد 12 نقطة، وهو رصيد نفسه بورتو صاحب المركز الثاني، بينما انتقل شاختار الثالث (9 نقاط) للعب في الدوري الأوروبي. يشار إلى أن فان بوميل لعب من قبل في صفوف برشلونة لمدة موسم واحد 2005-2006.
تشافي: لا نشعر بالراحة
أبدى المدير الفني لفريق برشلونة تشافي هيرنانديز، شعوره بالقلق عقب الخسارة (2-3) أمام رويال أنتويرب البلجيكي، في ختام مشواره بدور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.
وقال تشافي خلال تصريحات نقلتها صحيفة "آس" الإسبانية: "أنا قلق، الفريق لا يشعر بالراحة، ومررنا بسلسلة من النتائج السلبية، وعلينا أن نتحسن".
وأضاف: "نعلم أننا في صدارة مجموعتنا بدوري الأبطال، ولكن يجب علينا التحسن، وقبل كل شيء معرفة أننا لسنا في حالة جيدة".
وتابع: "في دوري الأبطال تكون الأمور صعبة على الجميع، وفزنا على أرض المنافس الأقوى لنا وهو بورتو، نحن الآن في الدور الثاني، وهو الهدف الرئيسي لنا في هذه المسابقة".
وعن تراجع مستوى أوريول روميو، أشار: "يجب منحه الثقة، بدأ الموسم بشكل جيد للغاية، ويتمتع بمستوى مرتفع".
بيولي: كنا نستحق الأفضل
أكد المدير الفني لفريق ميلان ستيفانو بيولي، أن فريقه أثبت قوته وشخصيته بعد العودة من التأخر أمام نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
وحول ميلان تأخره بهدف إلى فوز 2-1، ليحتل المركز الثالث بمجموعته ويفشل في بلوغ دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، لكنه انتقل للعب ببطولة الدوري الأوروبي.
وقال بيولي في تصريحاته صحفية: "هناك الكثير من المشاعر، بالتأكيد الخروج من دوري الأبطال أمر مخيب للآمال، خاصة بالنظر للأداء الجيد الذي قدمناه الموسم الماضي".
وأضاف: "كنا نعلم أن هذه المجموعة مختلفة وصعبة للغاية، أمر حزين أن نشعر بالأسف والندم، لقد استحقينا المزيد ولم نعرف كيف نستغل الفرص التي سنحت لنا بالمباريات الأخرى، بينما فعلنا ذلك الليلة، لم نكن خائفين أو محبطين من المنافس الذي لعب بكثافة كبيرة، هذا يعني أننا سنبذل كل ما في وسعنا من أجل الفوز بالدوري الأوروبي".
وزاد: "لا أعتقد أننا لعبنا بشكل سيئ بالشوط الأول، لكن نيوكاسل كان يتمتع بهذه القوة المذهلة وأظهر أخطاءنا، لقد خسروا على أرضهم مرتين فقط هذا الموسم ضد دورتموند وليفربول، بينما لم نفز في إنجلترا منذ سنوات عديدة وأخيرا وصلنا".
واستطرد: "أداء اليوم يجب أن يمنحنا الثقة للمضي قدما، أسفي الكبير هو أن الفريق لا يستغل إمكانياته إلى أقصى حد بالوقت الحالي، في أوروبا وبالدوري الإيطالي، لذلك هذا ما يجب أن أعمل عليه وأحاول تغيير ذلك، هذا الفريق لديه الكثير من الإمكانيات، لقد صنعنا العديد من الفرص خاصة بدوري الأبطال وافتقرنا لهذا القدر من التصميم والجودة".
إنريكي يستوعب غضب مبابي
تقبل الإسباني لويس إنريكي مدرب باريس سان جيرمان غضب نجمه كيليان مبابي، من أداء الفريق في الدقائق الأخيرة من مواجهة بروسيا دورتموند، والتي أفضت للتعادل الإيجابي (1-1)، ليتأهلا معا إلى دور الـ16 من البطولة الأوروبية، خلفهما ميلان ثالثا بـ8 نقاط ونيوكاسل يونايتد بـ5 نقاط.
وذكرت تقارير صحفية، أن مبابي لم يكن راضيا عن سيناريو تأهل سان جيرمان، بعد ضياع المركز الأول.
وأضافت الشبكة الفرنسية، أن كيليان مبابي بدا معترضا على التحفظ الدفاعي لإنريكي في الدقائق الأخيرة للحفاظ على التعادل، في ظل تقدم ميلان على نيوكاسل بنتيجة (2-1) في المباراة الأخرى.
وعندما سئل إنريكي عن غضب مبابي من التحفظ الدفاعي لباريس أمام دورتموند، أجاب المدرب الإسباني: "من الطبيعي أن يشعر اللاعبون بالإحباط، لقد أهدرنا 5 فرص".
واستدرك في تصريحات أبرزتها صحيفة لوباريزيان: "لكن سيكون من الغباء أن نستقبل هدفا في الدقيقة 85، فإذا شعر لاعب بالإحباط فأنا المسؤول عن إدارة اللحظات الحرجة، هذا دوري كمدرب".
وكشف "لم أتابع نتيجة المباراة الأخرى بين ميلان ونيوكاسل، لأن هدفنا كان الفوز أمام دورتموند تجنبا لأي كارثة وأكدت ذلك بين الشوطين وعندما علمت في الدقيقة 85 أن ميلان تقدم في النتيجة بفوز يؤهلنا طالبت اللاعبين بمزيد من السيطرة وتقليل الاندفاع والمجازفة، أنا سعيد بالحصول على المركز الثاني في مثل هذه المجموعة".
كما شدد إنريكي: "هذا التأهل نجاح حقيقي لهذا الفريق، لقد أراد البعض أن يرانا أمواتا لكننا ما نزال على قيد الحياة وبحالة جيدة، وسعيد بهذا التأهل لأنه سيساعدنا على تجاوز العقبات". وواصل: "لا يقلقني إهدار الفرص لأننا نسجل الأهداف في كل مباراة، ولكن ما يشغلني هو عدم السيطرة على المباراة وعندما نفقد الكرة في مباراة تشهد سجالا بين فريقين، أحاول تحسين هذا الأمر لأن هناك فرقا تتفوق علينا في دوري الأبطال، واللعب أمامهم يمثل مخاطرة كبيرة".
وبدا إنريكي واثقا بقدرات فريقه قبل سحب قرعة دور الـ16 يوم الإثنين المقبل، بقوله: "لقد أبرمنا 11 صفقة جديدة مع جهاز فني جديد، ومع ذلك سعينا وحاولنا الفوز في كل مباريات المجموعة، سنكون أقوى في المرحلة المقبلة، وسيتجنب كل فريق مواجهتنا".
واختتم حديثه بالقول: "لدي خبرة تدريبية ممتدة لنحو 12 عاما، وكل الفرق التي عملت معها تطور مستواها مع مرور الوقت، كما أنني أثق في احترافية إدارة النادي، وإذا كنت مخطئا لا تحرموني من رؤية الأمور بإيجابية". -(وكالات)



لاعب برشلونة ليفاندوفيسكي يمر بالكرة أمام متابعة من لاعب رويال أنتويرب البلجيكي - (من المصدر)

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