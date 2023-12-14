التعادل الإيجابي يحسم قمة الفيصلي والحسين

التعادل الإيجابي يحسم قمة الفيصلي والحسين
التاريخ
12/14/2023 2:32:21 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) انتهت مواجهة الحسين اربد والفيصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم على ستاد عمان الدولي في قمة الجولة العاشرة من دوري المحترفين .
وسجل هدف الفيصلي اللاعب رزق بني هاني في الدقيقة 38 من عمر اللقاء ، فيما سجل هدف الحسين اربد عبد الجليل أجاغون في الدقيقة 96.
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