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التعادل الإيجابي يحسم قمة الفيصلي والحسين

12/14/2023 2:32:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) انتهت مواجهة الحسين اربد والفيصلي بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 في اللقاء الذي أقيم على ستاد عمان الدولي في قمة الجولة العاشرة من دوري المحترفين .

وسجل هدف الفيصلي اللاعب رزق بني هاني في الدقيقة 38 من عمر اللقاء ، فيما سجل هدف الحسين اربد عبد الجليل أجاغون في الدقيقة 96.

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