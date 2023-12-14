Friday, 15 December 2023 01:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


غزارة تهديفية بالدوري النسوي تحت سن 19

12/14/2023 2:32:21 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) شهدت منافسات الجولة الثانية من الدوري النسوي لكرة القدم تحت سن 19 لموسم 2024/2023، غزارة في الأهداف في اللقاءات التي تجري على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
وشهدت الجولة فوز النصر على الاستقلال 2-0، وتغلب الأرثوذكسي على عجلون 16-0، ضمن المجموعة الأولى.
ولحساب المجموعة الثانية، تغلب عمان FC على البتراء 18-0، والاتحاد على الراية 9-0 مساء أمس.
وتصدر النصر ترتيب فرق المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط، يليه الأرثوذكسي 4، الاستقلال 1، ثم عجلون من دون نقاط.
في المقابل، تشارك الاتحاد وعمان FC صدارة ترتيب المجموعة الثانية بـ6 نقاط، يليهما الراية والبتراء من دون نقاط.
وتنطلق منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور الأول للبطولة، عند الساعة الخامسة عصر بعد غد، بمواجهة الأرثوذكسي مع النصر، وعجلون مع الاستقلال ضمن المجموعة الأولى، على ملاعب البولو في مدينة الحسين للشباب.
فيما يلتقي لحساب المجموعة الثانية، الاتحاد نظيره عمان FC ويواجه الراية فريق البتراء، يوم الإثنين بالتوقيت ذاته وعلى الملعب نفسه.
وحسب التعليمات، تقام مباريات البطولة بنظام المجموعات، حيث تم تقسيم الفرق إلى مجموعتين عن طريق القرعة الموجهة، على أن يتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني من كل مجموعة للدور نصف النهائي، لتحديد بطل الدوري.

MENAFN14122023000072011014ID1107599483

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث