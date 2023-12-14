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اجتماع عمومية الاتحاد.. لماذا لا يستثمر للمكاشفة والمصارحة وطرح الحلول؟

12/14/2023 2:32:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تستعد منظومة كرة القدم المحلية، لاجتماع سنوي تقليدي واعتيادي، يعقد غدا، لمناقشة جدول أعمال محدد وتقليدي، يعود بعدها المجتمعون كل إلى مكانه، مثقلا بالهموم والأوجاع التي تعيشها الكرة الأردنية على مختلف الصعد، من منتخبات وطنية وأندية وبنية تحتية وغيرها من التفاصيل.
الاجتماعات البروتوكولية للهيئة العامة لاتحاد كرة القدم، وغياب النقاش الموسع الذي يلامس الوجع الحقيقي، دفعا البعض من المخلصين والمحبين لكرة القدم، لطرح فكرة إمكانية استثمار مثل هذه الاجتماعات، للمكاشفة والمصارحة وطرح الهموم والمشاكل، واقتراح الحلول التي قد يكون أحدها الخطوة الأولى نحو الانفراج.
في الوضع الطبيعي الذي تعيشه الكرة الأردنية حاليا، يلقي كل طرف باللوم على الآخر، خاصة فيما يتعلق بالأزمات المالية، ومشكلة إيقاف المنافسات بسبب تجمعات المنتخبات الوطنية، ومسألة الملاعب، واستحداث تقنية الفيديو "الفار"، وموضوع التحكيم، وغيرها من التفاصيل.
اتحاد الكرة، على سبيل المثال، يرى أنه ليس ملزما بحل مشاكل الأندية المالية التي جاءت نتاجا لما اقترفته أيدي تلك الأندية من تعاقدات خاطئة، وتجاوزات على السقف المسموح به، حتى أن الاتحاد بات يطالب الأندية بالتوجه للتسويق والاستثمار للخروج من مأزق التفاصيل المالية، وضرورة الكف عن الاعتماد على ما يرد من الاتحاد.
أما الأندية، فترى أن الاتحاد مطالب بدعمها بشكل أكبر، والالتزام بالدفعات المالية، وضرورة البحث عن راع للدوري، وغيرها من المطالب التي ترى الأندية أنها من أبسط حقوقها.
وعلى صعيد المدربين واللاعبين، فوجهة نظر البعض منهم، أنهم الحلقة الأضعف في المعادلة، نتيجة عدم حصولهم على حقوقهم المالية من الأندية، حتى مع الشكاوى التي يقدمونها للاتحاد ضد الأندية والتي تحتاج لفترة طويلة حتى يتم البت فيها، وهو الأمر الذي يجعل منهم الضحية في هذه التفاصيل.
كل طرف من هذه الأطراف، لديه قناعة أنه الطرف المحق وصاحب الحق، وصاحب الرأي الصواب، الأمر الذي تسبب في تعقيد المشهد، وبالتالي عدم التوصل لحلول مثالية تعيد الكرة الأردنية للطريق الصحيح، خاصة في ظل غياب حلقات النقاش التي تجمع كل هذه الأطراف.
إزاء ذلك، كانت الاقتراحات بفتح مثل هذا الاجتماع للنقاش بعقلانية ومنطقية، بحيث يدلي كل طرف بدلوه، حتى يتحول الاجتماع لجلسة عصف ذهني، ربما تسفر عن الكشف عن بعض مكامن الخلل، وربما تكشف عن حلول لم تكن في الحسبان، بل وربما تقنع طرفا بوجهة نظر الطرف الآخر، ما يدفع الجميع ليكون فريقا واحدا متعاضدا يبحث عن المصلحة العامة للكرة الأردنية على صعيد المنتخبات والأندية، بدلا من الوضع الحالي الذي يلقي فيه كل الطرف اللوم على الآخر.
مسؤول في أحد أندية الدرجة الأولى، اعتاد التواجد في مثل هذه الاجتماعات، كشف عن اعتذاره عن عدم التواجد في جلسة غد لأسباب كثيرة.
وقال في حديثه لـ"الغد": "كنت أتمنى أن يتم استثمار مثل هذه الاجتماعات، لفتح باب الحديث والنقاش بشكل موسع، ليتم تبادل الهموم والطروحات والأفكار، أملا في التوصل لموقف موحد قادر على تقييم الوضع وتشخيص الحالة، ووضع الحلول بشكل جماعي".
وأضاف: "مثل هذه الاجتماعات، عادة ما تخصص لفقرات بروتوكولية، يتم فيها مناقشة بعض المواضيع وفق جدول الأعمال الذي وصلت نسخة منه إلى الأندية، وبالتالي عدم وجود متسع من الوقت لمناقشة عامة، رغم أهمية حدوث ذلك بحضور أركان اللعبة".
رئيس أحد أندية الدرجة الثانية، اعتبر أن مثل هذه الاجتماعات، تعد فرصة حقيقية لبث هموم كرة القدم على مختلف الصعد، والدخول في حوار عميق أملا في حلول، بدلا من توجيه كل طرف تهمة التقصير للطرف الآخر.

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