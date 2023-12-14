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لقاءان بافتتاح إياب يد الثانية اليوم

12/14/2023 2:32:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تنطلق اليوم لقاءات مرحلة الإياب لدوري أندية الدرجة الثانية لكرة اليد، من خلال إقامة مباراتين في صالة الأميرة سمية بمدينة الحسين للشباب التي تحتضن مباريات المرحلة كافة، حيث يلتقي عند الساعة الرابعة مساء فريقا ساكب وأم جوزة، وعند الساعة السادسة مساء يلتقي فريقا يرموك البقعة ووادي السير.
ويتصدر فريق كفرنجة الترتيب العام برصيد 8 نقاط، يليه بالمركز الثاني فريق ساكب برصيد 6 نقاط، ثم بالمركز الثالث فريق يرموك البقعة برصيد 4 نقاط، وبالمركز الرابع فريق أم جوزة برصيد نقطتين، وبالمركز الخامس والأخير فريق وادي السير من دون نقاط.
وتتواصل اللقاءات يوم الإثنين المقبل عندما يلتقي فريقا أم جوزة ووادي السير عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا ساكب وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء، ويلتقي يوم السبت 23 كانون الأول (ديسمبر) الحالي، فريقا أم جوزة ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا وادي السير وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء.
وتقام يوم الإثنين 25 من الشهر ذاته لقاءين، حيث يلتقي فريقا ساكب ويرموك البقعة عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا أم جوزة وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء، قبل أن تقام الجولة الأخيرة يوم السبت 30 من الشهر ذاته، عندما يلتقي فريقا وادي السير وساكب عند الساعة الخامسة مساء، ثم يلتقي فريقا يرموك البقعة وكفرنجة عند الساعة السابعة مساء.
ويتاهل إلى مصاف دوري أندية الدرجة الأولى الفريقان الحاصلان على المركزين الأول والثاني.

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