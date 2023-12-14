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آمال بتشكيلة مثالية لمنتخب النشامى في كأس آسيا

12/14/2023 2:32:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يحيى قطيشات يأمل الشارع الرياضي المحلي، أن تشهد التشكيلة المقبلة للمنتخب الوطني لكرة القدم، تغييرات إيجابية بما يتماشى مع معالجة سلبيات التشكيلات الماضية وتعزيز إيجابياتها.
ويستعد المدير الفني للمنتخب الوطني حسين عموتة، لإعلان التشكيلة التي ستشارك في منافسات نهائيات بطولة كأس آسيا 2023، المقررة في قطر خلال الفترة من الثاني عشر من شهر كانون الثاني (يناير) ولغاية العاشر من شهر شباط (فبراير) المقبلين.
ويرى الشارع الرياضي، أن التشكيلة المقبلة، يجب أن تحمل أسماء جديرة بتمثيل "النشامى" خلال المرحلة المقبلة، والمنافسة بقوة على لقب كأس آسيا، قبل العودة بشكل أقوى للتصفيات المؤهلة للمونديال، خاصة وأن تشكيلة عموتة الأخيرة نالت نصيبا وافرا من النقد من قبل متابعين ومختصين وجماهير، بعد سلسلة النتائج والأداء المتراجعين في المباريات الودية والرسمية.
ويلاحظ المتابعون عودة عموتة لمتابعة المباريات من أرض الملعب، وتواجده في مدرجات ستاد عمان، لمتابعة مباراة فريق الوحدات مع فريق الكويت الكويتي، التي جرت الإثنين الماضي على ستاد عمان الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، بعد رحلة خارجية استمرت أكثر من 20 يوما.
وحسب مصدر مطلع، ينتظر أن تشهد تشكيلة المنتخب الوطني لكرة القدم المقبلة، تغييرات واضحة عن التشكيلة الأخيرة التي اختارها المدير الفني حسين عموته في الجولتين الماضيتين من التصفيات الآسيوية المشتركة.
وسيكون عموتة ملزما باختيار التشكيلة، من بين القائمة الأولية التي أرسلها اتحاد الكرة إلى الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قبل أيام، وتضم 50 لاعبا، وتواجد ما لا يقل عن 4 حراس مرمى في القائمة الأولية.
أما القائمة النهائية، بحسب المادة 26 فقرة 7 من لائحة البطولة، فيجب أن تتضمن 23 لاعبا كحد أقصى و18 كحد أدنى، ويجب أن تضم 3 حراس مرمى، وتقدم للاتحاد الآسيوي قبل 10 أيام من موعد البطولة.
ويرى المدرب الوطني عبد الله العمارين، أن التشكيلة المنتظرة للنشامى، يمكن أن تعمل على تغيير الصورة الفنية للكابتن عموتة عند الفنيين والجماهير، بعد الملاحظات والانتقادات التي تركتها التشكيلات الماضية.
وأضاف في تصريح لـ"الغد": "أمام عموتة العديد من الخيارات الفنية المميزة في الخطوط كافة، خصوصا من الشباب الذين برزوا خلال منافسات الدوري ومشاركة الفيصلي والوحدات في البطولتين الآسيويتين".
َوتمنى العمارين التوفيق للنشامى في مشاركته بكأس آسيا في قطر
مطلع العام المقبل.
َوقال مشجع المنتخب علي السعايدة: "يملك المدير الفني حسين عموتة، فرصة ذهبية لاستعادة ثقة الجماهير من خلال تشكيلة متزنة قوية تضم اللاعبين الذين يستحقون تمثيل منتخب الوطن، والابتعاد عن الاختيارات "غير المفهومة"، والتي ساهمت في تراجع أداء النشامى وتعرضه لخسائر متتالية أفقدته ثقة الشارع الرياضي الأردني.
من جانبه، يؤكد المشجع سمير حامد، أنه من حق اللاعبين الذين أثبتوا حضورهم خلال الفترة الماضية، التواجد في صفوف المنتخب ومنحهم الفرصة في نهائيات كأس آسيا المقبلة، بعد أن منح عموتة الفرصة لعدد كبير من لاعبي الخبرة في التشكيلات السابقة.
وتمنى حامد، ان ينجح عموتة في استغلال الفرصة الأخيرة (حسب قوله) عبر تشكيلة تنال رضى المتابعين والفنيين لمسيرة الكرة الأردنية.
وتساءل المتابع لشؤون المنتخب كامل العفش: "هل ما يزال عموتة بحاجة إلى الوقت من أجل نقل أفكاره الفنية والتكتيكية للاعبين والاستقرار على الخيارات المثلى؟!، وهل سنشهد في التشكيلة المقبلة الاستراتيجية المناسبة لتصحيح الأخطاء، وتعزيز نقاط القوة من خلال الخيارات الصحيحة؟".
ويلعب المنتخب الوطني في كأس آسيا المقبلة، في منافسات المجموعة الخامسة التي تضم منتخبات: كوريا الجنوبية والبحرين وماليزيا، وسيواجه النشامى نظيره المنتخب الماليزي يوم 15 من شهر كانون الثاني (يناير) المقبل، وذلك عند الساعة الثامنة والنصف مساء بتوقيت الأردن على ستاد الجنوب.
ويستكمل "النشامى"، مشواره في مشاركته الخامسة في النهائيات، بلقاء منتخب كوريا الجنوبية يوم 20 من الشهر نفسه، عند الساعة الثانية والنصف عصرا وعلى ستاد الثمامة، فيما يختتم المنتخب الوطني مشواره في الدور الأول بمواجهة البحرين بالتوقيت نفسه وذلك على ستاد خليفة الدولي يوم 25 من الشهر ذاته.

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