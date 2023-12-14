Friday, 15 December 2023 01:27 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الناشئين يفرط بالفوز ويتعادل مع السعودية في غرب آسيا

12/14/2023 2:32:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) فرط المنتخب الوطني لكرة القدم تحت 15 عاما، بفرصة الفوز على المنتخب السعودي، وتعادل معه بهدفين لمثلهما أمس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة غرب آسيا للناشئين بنسختها العاشرة، والتي تقام أحداثها على ملعب مجمع السعادة بسلطنة عمان.
ودفع المدير الفني للمنتخب الوطني عبد الله القططي بتشكيلة مكونة من قصي الحلاحلة، عز الدين المصري، خزرج القاسم، هاشم سلامة، ياسر الحمبوز، زيد الخالدي، محمد أبو الغنم، مهند محمود، زيد أبو دهيم، قيس الشواشرة ومحمود الطميزي.
وأنهى منتخب الناشئين الشوط الأول متقدما بهدفين جاءا عبر المهاجم محمود الطميزي، إلا أن المنتخب السعودي استطاع إدراك التعادل عبر وليد العوفي وعبد الله هزازي.
وأقيمت في ساعة متأخرة مساء أمس المواجهة الثانية لحساب المجموعة ذاتها، والتي جمعت منتخبي سورية والإمارات.
وأصبحت آمال المنتخب الوطني ضئيلة في بلوغ نصف نهائي البطولة، بعد خساراته في الجولة الأولى من الإمارات بهدف نظيف، ليجمع من مباراتين نقطة واحدة.
ويخوض منتخب الناشئين مباراته الأخيرة غدا السبت مع المنتخب السوري عند الساعة الرابعة مساء، ويحتاج الفوز من أجل محاولة التأهل للدور الثاني.

MENAFN14122023000072011014ID1107599479

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث