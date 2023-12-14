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الجليل يستقبل السلط والوحدات يبحث عن الفوز بلقاء سحاب

12/14/2023 2:32:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) تتواصل اليوم منافسات الجولة العاشرة وقبل الأخيرة من ذهاب بطولة دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، وذلك من خلال مواجهتين، إذ تجمع الأولى الجليل والسلط على ستاد الحسن الدولي في مدينة إربد عند الساعة الرابعة مساء، فيما يحتضن ستاد عمان الدولي مواجهة الوحدات وسحاب عند الساعة السادسة والنصف.
ويسعى الجليل (8 نقاط) في استثمار التراجع الملحوظ على نتائج منافسه في الفترة الماضية، وتسجيل ثاني فوز له في الدوري، على الرغم من الظروف الصعبة التي يعاني منها هو الآخر، إلا أن أداء كتيبة المدرب محمد العبابنة في مواجهة شباب الأردن الماضية، أثبتت قدرتها على تحقيق نتائج إيجابية حال الاستمرار على ذلك، علما بأن الجليل فاز 4-1 على السلط في آخر مواجهة جمعت بينهما ببطولة الدرع.
ويعول الجليل في تشكيلته على عدد من اللاعبين منهم طلال الحواري، يوسف حسان، أسعد العزام، عبيدة السمارنة وصامويل أوليفيرا.
من جهته، يسعى السلط (7 نقاط) الحد من النزيف النقطي الذي يتعرض له في الجولات الماضية، ومحاولة العودة بثلاث نقاط ثمينة تبعده عن المركز الأخير على سلم الترتيب، ويساعده على دخول المرحلة الثانية بصورة أفضل مع المدرب السوري عماد خانكان.
ويملك السلط في صفوفه عددا من النجوم أبرزهم عصام سميري، محمد مصطفى، خليل بني عطية، عبد الله ذيب وعدي القرا.
وبدوره، يتطلع الوحدات (19 نقطة) لتعويض إخفاقه بالخروج المبكر من بطولة كأس الاتحاد الآسيوي، والتركيز على المنافسات المحلية، ومحاولة عبور سحاب من أجل البقاء على مقربة من متصدر الترتيب فريق الحسين إربد.
ويأمل المدرب رشيد جابر في استمرار نتائجه الإيجابية على الصعيد المحلي، مع محاولته تحسين أداء اللاعبين داخل المستطيل الأخضر، معولا في خياراته على إمكانيات الهداف سيدريك هنري، أنس العوضات، مهند أبو طه، محمود شوكت وبهاء فيصل.
وينشد سحاب (8 نقاط) مع المدرب طارق الكرنز في مواصلة سلسلة النتائج الإيجابية، بعد التعادل الثمين الذي حققه في الجولة الماضية مع الفيصلي، بأول مباراة للمدرب الجديد على دوري المحترفين.
ويبرز من فريق سحاب هداف دوري المحترفين أحمد أبو كبير، وكل من أحمد العيساوي، محمد الرازم، رواد أبوخيزران وحمزة الصيفي.

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