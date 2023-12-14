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مواجهتا النشامى لمنتخبي قطر واليابان خيار مثالي قبيل كأس آسيا

12/14/2023 2:32:20 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مهند جويلس تشير المعلومات إلى أن اتحاد كرة القدم، أنجز ترتيب مباراتين وديتين لمنتخب النشامى أمام منتخبي قطر واليابان في العاصمة القطرية الدوحة، قبيل انطلاق منافسات نهائيات كأس آسيا بنسختها الثامنة عشرة، والتي ستقام في قطر خلال الفترة من 12 كانون الثاني (يناير) وحتى 10 شباط (فبراير) 2024.
واستقر المنتخب الوطني في كأس آسيا في المجموعة الخامسة إلى جانب كوريا الجنوبية، البحرين وماليزيا؛ حيث يأمل“النشامى” في تجاوز دور المجموعات للمرة الرابعة في تاريخه، من خلال مشاركته الخامسة في البطولة.
ويفتتح المنتخب الوطني مشواره بلقاء ماليزيا يوم 15 من الشهر المقبل، قبل أن يواجه منتخب كوريا الجنوبية بعدها بخمسة أيام، على أن يختتم مشواره في دور المجموعات بمواجهة البحرين في 25 من الشهر ذاته.
وتأتي أهمية مباراتي قطر واليابان وديا بالنسبة للمنتخب الوطني (في حال تأكيد إقامتهما رسميا)، كون هاتين المباراتين تأتيان أمام منتخبين قويين ومعروفين ومنافسين آسيويا، إلى جانب أنهما يلعبان بطريقة مشابهة للمنتخبات التي سيواجهها منتخب النشامى في النهائيات، مثل البحرين وكوريا الجنوبية.
ويملك المنتخب الياباني (وصيف كأس آسيا 2019) في صفوفه عددا كبيرا من اللاعبين البارزين في الدوريات الأوروبية الكبرى، إلى جانب تحقيقه انتصارات مميزة في المباريات الماضية سواء الودية أو الرسمية، حيث نجح في كأس العالم بالتأهل متصدرا عن المجموعة التي تواجدت بها إسبانيا وألمانيا وكوستاريكا، والوداع من الدور الثاني بفارق الركلات الترجيحية.
وتعد مواجهة قطر أيضا مجدية للجهاز الفني بقيادة المدرب المغربي الحسين عموتة، حيث إنه حامل لقب النسخة الأخيرة من البطولة الآسيوية، وامتلاكه لاعبين يتمتعون بخبرات كافية في المنافسة على اللقب من جديد، في ظل لعب النهائيات على أرضه وبين جماهيره، الأمر الذي سينعكس إيجابا على مستوى المنتخب الوطني قبل خوض المنافسات الرسمية.
ويرى المدرب جمال محمود، أن اختيار منتخبي قطر واليابان“إن صحت الأنباء”، جاء منطقيا نظرا لمواجهة منتخبات في النهائيات تتشابه بأسلوب اللعب والقوة معها، موضحا أن المنتخب الياباني مرشح فوق العادة للظفر بالبطولة، والقطري يمتلك عناصر مميزة وقوية في صفوفه.
وتحدث محمود لـ”الغد”، أنه كان يفضل مواجهة منتخبات ذات مستوى فني أقل، بهدف تحقيق فوز معنوي قبل خوض البطولة، نظرا لعدم تحقيق نتيجة الفوز تحت قيادة عموتة خلال 6 مباريات رسمية وودية، مشيرا إلى أن الدخول للنهائيات القارية بخسارتين قد يضرب لاعبي المنتخب والشارع الرياضي معنويا.
وأضاف:“نسبة الفوز في المباراتين قد لا تكون عالية، وهذا ما يبقينا في دوامة الشك التي تعاني منها المنظومة الكروية في الفترة الحالية، حال تعرض المنتخب للخسارة في المباراتين، وأتمنى ترتيب لقاء مع منتخب ذي مستوى أقل للفوز عليه والدخول بحالة معنوية مميزة للبطولة”.
وبدوره، أشاد الاتحاد الآسيوي، في تقرير موسع نشره عبر موقعه الرسمي، بنجم المنتخب الوطني والمحترف في صفوف نادي مونبيليه الفرنسي موسى التعمري، الذي وصفه بـ”ميسي الأردن” وتقع على عاتقه مهمة الوصول مع المنتخب لنقطة بعيدة في البطولة القارية.
وتحدث“الآسيوي” عن اللاعب البالغ من العمر 26 عاما، ومسيرته الكروية التي بدأت في صفوف شباب الأردن وثم الجزيرة، قبل أن ينتقل للعب في أوروبا وتحديدا مع أبويل نيقوسيا القبرصي، مرورا بفريق أود هيفرلي لوفين البلجيكي، ويحط الرحال مع بداية الموسم الحالي مع مونبيليه.
وخاض التعمري مع المنتخب 56 مباراة دولية سجل من خلالها 13 هدفا، فيما ركز التقرير على أبرز الأرقام الفردية التي حققها الجناح الهجومي، ومنها حصوله على جائزة أفضل لاعب في الدوري القبرصي لموسم 2018-2019.
ونقل“الآسيوي” تصريحات التعمري عن الموقع الرسمي للدوري الفرنسي، التي قال من خلالها إن هدفه مع المنتخب الوطني في المرحلة المقبلة يتمثل في بلوغ نهائيات كأس العالم، والوصول للمربع الذهبي بالنهائيات القارية.

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