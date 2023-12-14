للمقربين فقط... خدمة جديدة من انستغرام



وتتعلق هذه الميزة بالمصطلح العامي الشائع Finsta، الذي يشير إلى حسابات إنستغرام البديلة حيث ينشر المستخدمون صور حياتهم الحقيقية بدلاً من الصور الاحترافية التي ينشرونها عبر حساباتهم العامة.



قسم جديد داخل الحساب



كما تهدف المنصة من خلال تقديم Flipside إلى تبسيط عملية نشر المزيد من المحتوى الشخصي مع مجموعة خاصة من الأصدقاء، ما يلغي الحاجة إلى حساب منفصل أو حساب موجود خارج حدود الرقابة الأبوية، وفق البوابة العربية للأخبار التقنية.



واكتشف المهندس العكسي، أليساندرو بالوزي، هذه الميزة أثناء تطويرها، مشيراً إلى أنها كانت تسمى في الأصل Your Space.



إلى ذلك أوضحت لقطات الشاشة أن ميزة Flipside هي في الأساس قسم جديد داخل حساب المستخدم، الذي يكون مرئياً بشكل حصري للأصدقاء المختارين.

"لك ولأصدقائك فقط"



وقالت المنصة: "تعد Flipside بمنزلة مساحة جديدة لك ولأصدقائك فقط، إذ لا يمكن لأي شخص سوى الأشخاص الذين تختارهم رؤية هذا الجانب من حسابك وما تنشره هنا".



ويمكن للمستخدمين في هذه المساحة الجديدة نشر الصور ومقاطع الفيديو مع مجموعة مختارة من الأشخاص، ويمكن الوصول إلى مساحة شخص ما من خلال التمرير إلى الجهة السفلية ضمن الحساب من أجل الكشف عن الجانب الخاص.



كما أكدت إنستغرام أن ميزة Flipside موجودة حالياً في مرحلة النموذج الأولي الداخلي، ولم تصل بعد إلى مرحلة الاختبار العام.





جهود مستمرة



تتزامن هذه الميزة مع جهود المنصة المستمرة من أجل تزويد المستخدمين بالمزيد من الخيارات لتخصيص المحتوى لأصدقائهم المقربين، نقلا عن العربية نت.





وتوسعت ميزة "Close Friends" المصممة في الأصل من أجل مشاركة القصص الخاصة لتشمل في نوفمبر الماضي منشورات الخلاصة الرئيسية.



فيما توفر Flipside مساحة خاصة لهذه المنشورات داخل حساب المستخدم، مما يفصلها عن الخلاصة الرئيسية.



تحد للتطبيقات المنافسة



وقد يشكل إدخال Flipside أيضاً تحدياً للتطبيقات الاجتماعية المنافسة التي تلبي احتياجات المستخدمين الذين يتوقون إلى مساحة خاصة من أجل نشر الصور الصريحة بين الأصدقاء، مثل BeReal وLocket.



كما قد تجتذب ميزة إنستغرام المستخدمين الذين اعتمدوا سابقاً على ميزة Circles التي لم تعد موجودة الآن أو شبكات النشر الخاصة المماثلة.



اهتمام واسع النطاق



تجدر الإشارة إلى أن مصطلح Finsta اكتسب منذ بضع سنوات اهتماماً واسع النطاق، حتى أنه أثار سلسلة من الأسئلة من جانب السناتور الأميركي، ريتشارد بلومنثال، خلال جلسة استماع في الكونغرس.



واستفسر السناتور عن موقف إنستغرام من هذه الحسابات، لافتاً إلى أن المنصة ربما تستفيد من رغبة جيل الشباب في الاحتفاظ بحسابات خاصة دون علم والديهم.