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بيت الشعر المفرق يبدأ أعمال ملتقى نقد الشعر بدورته الثالثة

12/14/2023 2:31:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) بدأ بيت الشعر المفرق، وبالتعاون مع الجامعة الأردنية، أعمال ملتقى نقد الشعر لدورته الثالثة، ويقام في مركز اللغات تحت عنوان "قضايا الشعر العربي الحديث".
مدير بيت الشعر المفرق فيصل السرحان، ألقى كلمة أشار من خلالها إلى أن اهتمام بيت الشعر المفرق بنقد الشعر إنما هو هدف تكاملي متعلق بغاية البيت التي تدور حول الارتقاء بالشعر العربي في الوطن الحبيب، انطلاقا من رسالة البيت التي تتمحور حول النهوض باللغة العربية الفصيحة وإعادة الألق لها باعتبارها الركن الأساس لهويتنا العربية الحضارية الإنسانية التي تستحق أن تستعيد مكانتها الريادية بين الأمم.
ووجه تحية شكر وتقدير لصاحب مبادرة بيوت الشعر في الوطن العربي الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي مكن من القيام بهذه الجهود الثقافية التي حققت الكثير على المستوى الشعري خلال تسعة أعوام، وبدأت تؤتي ثمارها على صعيد الجهد النقدي على أيدي المبدعين الأردنيين في بيئة من الشراكات النوعية الخلاقة بين بيت الشعر والجامعات الأردنية وسائر المؤسسات الثقافية الرسمية والأهلية ذات العلاقة.
وأكد انفتاح بيت الشعر بالمفرق على الهيئات والمؤسسات والتشاركية معها في خدمة الثقافة والإبداع. الدكتور إسماعيل السعودي مدير مركز اللغات، قال في كلمته، إن الشعر سيد الجهات وأصل البدايات وأجمل النهايات، ينسي العنصري عنصريته والمتطرف تطرفه والمفجوع وجعه، وإن الشعر حول الشعب العربي إلى شعب محكوم به.
وأضاف، أن مركز اللغات في الجامعة الأردنية يسعى ليكون منارة للثقافة والمعرفة، عبر تمكين الباحثين والنقاد والشعراء والأدباء، بإذكاء الوعي اللغوي والشعري، وترسيخ وتجذير الحالة الثقافية في الجامعة، وإدارة حراك معرفي جاد يسعى إلى رفع الذائقة الشعرية والسوية المعرفية.
وألقى نائب رئيس الجامعة الدكتور زياد الحوامدة، كلمة أكد من خلالها أهمية التشاركية بين الجامعة وبيت الشعر بالمفرق من خلال طرح قضايا الشعر الحديث وبمشاركة من النقاد الأردنيين ومعاينتهم الشعر وقضاياه. بعد حفل الافتتاح، بدأت فعاليات اليوم الأول التي تصمنت جلستين نقديتين؛ حيث أدارت الجلسة الأولى د.إيمان عبد الهادي، وجاءت تحت عنوان "تماثلات الغموض في الشعر العربي الحديث"، وتحدث فيها: الدكتور أمين عودة وعاين بورقته "شعر عصي على السكوت والسقوط"، فيما تحدث د.مصلح النجار حول "السياقات الثقافية للغموض في الشعر العربي الحديث".
أما الناقد عامر أبو محارب، فقد عاين في ورقته "الجمانة والبحري: التلقي النقدي للغموض في الشعر العربي الحديث"، الجلسة الثانية، ترأسها د.عبد الحليم الهروط وعنوانها "الغنائية في الشعر العربي الحديث" وتحدث فيها: د.محمد عبيد الله حول "جدلية الغنائية والدرامية في نماذج من الشعر الفلسطيني"، د.سهى مشرقي قدمت ورقة بعنوان "حلم العودة في شعر محمود درويش"، كما قدم د.نارت قاخون ورقة تحدث من خلالها عن "شجاعة الاستعارة: حنين الاستعارة وتطلعها من منظور الاستعارة الإدراكية في نماذج دالة من الشعر الحديث".

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