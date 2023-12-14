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الأردن يحصد المركز الأول بمسابقة أجمل طابع أورومتوسطي

12/14/2023 2:31:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلن اتحاد البريد الأورومتوسطي، فوز الأردن بالمركز الأول (طابع جرش)، في مسابقة أجمل طابع للعام الحالي والتي نظمها الاتحاد.
وبحسب بيان لشركة البريد أمس، بدأت عملية التصويت منذ 7 أيلول (سبتمبر) ولغاية 28 تشرين الثاني (نوفمبر) 2023؛ حيث حقق طابع البريد الأردني إقبالا على التصويت الذي كان بعنوان "المهرجانات الأورومتوسطية"، وحصل على المرتبة الأولى من أصل 23 دولة مشاركة من الدول الأعضاء في الاتحاد.
وأوضح البيان، أن المشاركة الأردنية تعكس أهمية تواجد الأردن في نشاط الاتحاد البريدي، ويعكس الاهتمام بالمهرجانات في المنطقة الأورومتوسطية والرغبة في تسليط الضوء على نشر الثقافة الأردنية، من خلال هذه المهرجانات الموسمية التي تحتفي بالإبداع المحلي والعربي والإنساني.-(بترا)

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