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الساق.. هل هي بمثابة مؤشر لصحتك العامة؟

12/14/2023 2:31:57 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) يمكن أن تكون الساق بمثابة مؤشر لصحتك العامة. رغم أن بعض الأعراض التي قد تواجهها تتعلق بمشكلة في هذه الساق، فإن البعض الآخر يمكن أن يشير إلى وجود مشكلة في القلب أو الجهاز العصبي أو الكلى أو الأعضاء الأخرى.
يمكن أن يرتبط تورم الأطراف السفلية بأمراض القلب وأمراض الكلى والكبد، وفي كثير من الحالات، القصور الوريدي.
ويحدث القصور الوريدي عندما تفشل الصمامات الموجودة في الأوردة في أداء وظيفتها بشكل صحيح، مما يؤدي إلى تجمع الدم في الساقين. ويمكن أن يؤدي هذا في بعض الأحيان إلى ظهور الدوالي، وهي عبارة عن أوردة ملتوية متضخمة تظهر غالبا باللون الأزرق أو الأرجواني، وفق ما نشر على موقع "الجزيرة نت".
من العلامات التحذيرية في الساق التي تتطلب زيارة الطبيب؛ تورم في الساقين يزداد سوءا مع مرور اليوم، تشنجات في إحدى الساقين أو كلتيهما، خاصة عند المشي، وتتحسن مع الراحة، تورم الجلد، تغير لون الجلد، تقرحات، وألم في الساقين.
ماذا تخبرك هذه الأعراض في الساق عن صحة جسمك؟
- تشنجات الساق/ السبب المحتمل: الجفاف يمكن أن يكون التشنج في ساقك بعد ممارسة التمارين الرياضية، خاصة في الحرارة، علامة مهمة على انخفاض السوائل في جسمك.
وللانقباض والاسترخاء بشكل طبيعي، تعتمد العضلات على الماء والكهارل مثل الصوديوم والبوتاسيوم. ويمكن أن يؤدي وجود كمية قليلة جدا من السوائل أو الشوارد إلى زيادة حساسية الأعصاب التي تتحكم في عضلات الساقين، مما يتسبب في حدوث ذلك.
وتعتمد جميع أعضائك على السوائل لتعمل بشكل طبيعي. ويمنع الجفاف الخلايا من استخدام الطاقة بشكل صحيح، ونقل العناصر الغذائية، والانقسام.
وإذا لم يتم علاجها بسرعة، يمكن أن تصبح حالة مهددة للحياة. ولتجنب انخفاض كمية السوائل لديك، اشرب الماء أو مشروبا رياضيا يحتوي على إلكتروليت
قبل التمرين وأثناءه وبعده.
- ألم في ربلة الساق أثناء النشاط/ السبب المحتمل: تصلب الشرايين
الألم في ساقيك الناجم عن النشاط، إلى جانب النبض الضعيف في ساقيك وقدميك، وشحوب الجلد، والقروح على ساقيك أو قدميك التي لا تلتئم بشكل جيد، هي علامات على مرض الشريان المحيطي، وانسداد تدفق الدم إلى الساقين.
والسبب الأكثر احتمالا هو تصلب الشرايين وتضييقها، يأتي نتيجة للكولسترول اللزج ورواسب الدهون التي تسمى اللويحات.
ووفقا لـ"مايوكلينك"، فإن مرض الشريان المحيطي هو حالة مرضية شائعة تجعل الشرايين المتضيقة تقلل تدفق الدم إلى الذراعين أو الساقين. ويسبب هذا ألم الساق عند المشي (العَرَج) فضلا عن أعراض أخرى.
ولتجنب المضاعفات الخطيرة، تحتاج إلى إجراء تغييرات على نمط حياتك من خلال فقدان الوزن الزائد، وزيادة النشاط، وتناول نظام غذائي صحي للقلب، والإقلاع عن التدخين.
- حرقان وتنميل ووخز في الساق/ السبب المحتمل: مرض السكري
يمكن أن تكون هذه الأحاسيس في ساقيك أو قدميك علامات على الاعتلال العصبي السكري، وهو تلف الأعصاب بسبب الارتفاع المستمر في نسبة السكر في الدم.
ولا يؤدي ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى إتلاف الأوعية الدموية الصغيرة التي ترسل الأكسجين والمواد المغذية إلى الأعصاب فحسب، بل يؤدي أيضا إلى تلف الأعصاب نفسها، مما يمنعها من إرسال الإشارات الصحيحة إلى دماغك.
إن مفاتيح الوقاية من الاعتلال العصبي، إضافة إلى مضاعفات مرض السكري الأخرى مثل فقدان البصر وأمراض القلب وتلف الكلى، هي الحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة الجيدة وتعديل عوامل الخطر الأخرى. يجب الإقلاع عن التدخين، وخفض ضغط الدم المرتفع والكولسترول.
- تورم في الساق/ الأسباب المحتملة: أمراض القلب أو الكلى أو الكبد
أشياء كثيرة يمكن أن تسبب تورما في الساقين. على المستوى الأقل إثارة للقلق، قد يكون نتيجة لإصابة، مثل الالتواء أو الإجهاد، أو القصور الوريدي. أو يمكن أن يشير إلى مشكلة أكثر خطورة، مثل: جلطة دموية في الساق، فشل القلب، أمراض الكلى، الفشل الكلوي، أمراض الكبد.
كل حالة من هذه الحالات فريدة من نوعها وتتطلب منك العمل مع طبيبك للحصول على التشخيص والبدء في خطة العلاج؛ ومن ذلك:
- العناية بالبشرة: لا ينبغي التقليل من أهمية العناية بجلد ساقيك. النظافة الجيدة للساق ستقلل من خطر العدوى، خاصة إذا كان لديك أي جروح موجودة.
إن التأكد من ترطيب بشرتك سيمنعها من الجفاف والتقشر والحكة. ويوصى عموما باستخدام المطريات الخالية من العطور للعناية بالساقين؛ لأنها تقلل من خطر التهيج الناتج عن المكونات المعطرة.
- ممارسة الرياضة: تعد التمارين طريقة رائعة لتحسين الدورة الدموية والتصريف اللمفاوي في ساقيك.
يعتمد مقدار التمارين التي يجب عليك القيام بها على عوامل مثل حركتك، وما إذا كان لديك أي ألم. ومع ذلك، فإن المشي لمسافات قصيرة والسباحة تعد طرقا رائعة للحفاظ على تدفق الدم في ساقيك.
- التغذية: النظام الغذائي الجيد هو أحد الجوانب الرئيسية لعيش حياة صحية. وسوف يضمن أن جسمك وجميع أعضائه لديها العناصر الغذائية الكافية لتعمل على النحو الأمثل. فالحفاظ على نظام غذائي صحي قد يقلل من فرص الإصابة بأمراض مثل مرض السكري أو تخثر الدم.
- تغيير نمط الحياة: هناك بعض التغييرات في نمط الحياة التي يمكن أن تحدث فرقا كبيرا في صحتك العامة ويكون لها تأثير إيجابي على ساقيك.
يعد الحفاظ على وزن صحي أمرا مهما، لأنه يقلل من فرص الإصابة بالظروف التي تؤثر على ساقيك.
إن التوقف عن التدخين هو أفضل شيء يمكنك القيام به من أجل صحتك. يؤثر التدخين سلبا على مستويات الأكسجين وتدفق الدم في الجسم، والإقلاع عنه أو محاولة الحد منه سوف يخفف بعض الضغط في الدورة الدموية لديك.

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