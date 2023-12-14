Friday, 15 December 2023 01:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مرحبا بكم في فلسطين لآن برونسويك.. الإصغاء لصوت الحقيقة

12/14/2023 2:31:56 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عزيزة علي ضمن أدب الرحلات، صدر عن دار العائدون للنشر، كتاب بعنوان "مرحبا بكم في فلسطين"، للكاتبة الفرنسية آن برونسويك، قام بترجمته للعربية الأكاديمي والمترجم المغربي الدكتور عبد المنعم الشنتوف، وقام بتصميم لوحة الغلاف الدكتورة لمى سخنيني.
في كلمة على غلاف لـ"العائدون"، جاء فيها أن هذا الكتاب هو محصلة رحلتين قامت بهما الكاتبة والصحفية الفرنسية آن برونسويك، إلى فلسطين ورام الله والقدس ونابلس وجنين وغزة، بين العامين 2004 و2010. وقد رافق الكاتبة في هذه الرحلة فريق سينمائي، لغاية تتمثل في التوثيق وصوغ شهادة.
وتوجه المؤلفة آن برونسويك تحية إلى الشعب الفلسطيني، وتأييدًا لحقه في الحرية والاستقلال، قائلة "سوف أواصل، ما حييت، مساندة ودعم حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير. إن الحق في مقاومة القمع والاضطهاد مكفول في الإعلان العالمي لحقوق الانسان".
وعن رحلتها، تقول المؤلفة "أتيت لأرى ما تفعله الدولة اليهودية باسم كل يهود العالم"، وتضيف "لم آتِ إلى هنا بدافع الصداقة للفلسطينيين الذين لم أكن أعرفهم، ولا بتأثير تعاطفي مع العالم العربي الذي أجهل عنه وعن لغته كل شيء، ولا بتأثير تضامن مع حركة تحرر وطني. ذلك أن كل المطالب والادعاءات الوطنية بالنسبة لي غريبة، أو على الأقل أشعر حيالها باللامبالاة. أتيت لأرى ما تفعله الدولة اليهودية باسم كل يهود العالم وضمنهم أنا. أن أصغي إلى الرواية الأخرى للتاريخ. كنت في حاجة إلى ذاك على المستوى الشخصي كي أتخلص من عماي الخاص. لا يجوز أن يكون جهلي ذريعة أو عذرا".
فيما كتب المترجم عبد المنعم الشنتوف مقدمة لكتاب "مرحبا بكم في فلسطين"، يقول فيها "مثلت فلسطين منذ النكبة، ومرورا بالمجازر وحملات الإبادة والتهجير والحروب العربية الإسرائيلية، إحدى جبهات النضال الرئيسة التي وحدت الذات العربية من المحيط الى الخليج، وأفسحت المجال أمام أنماط متعددة ومتمايزة من التعبير السياسي والثقافي التي أسهمت بطريقة فعالة في خلق ما يمكن وصفه بـ"متخيل" عربي في خصوص فلسطين".
ويرى الشنتوف، أنه يبدو من الصعب أن تقترب من السمات المميزة لهذا المتخيَّل دون أن تتذكر "عز الدين القسام، سناء محيدلي، جورج حبش، خليل الوزير، دلال المغربي، غسان كنفاني، سميح القاسم، محمود درويش، ميشيل خليفي، ناجي العلي، فاتح المدرّس، فرقة العاشقين وآخرين"، مبينا أنه رغم خصوبة هذا المتخيل وتأثيره الذي لا يُنكر، يتحتم الإقرار في ترسيخ صورة فلسطين في الأذهان. لكن الثابت في هذا الخصوص أن هذا "المتخيل" قد تخللته جرعات قوية من الاستيهام وسطوة الصور النمطية المتعالية على إكراهات الواقع والشرط التاريخي.
ويوضح المترجم، أن معرفة الكثير بفلسطين لم تتحقق إلا من هذا التراكم الكبير من النصوص والرسوم والأغاني والحكايات التي تختلط فيها التراجيديا بقيم التضحية والشهادة والفداء. ولم يكن مستغربا والحالة هذه أن تتقلص مساحة المعاينة والمعايشة والحضور في "اللحظة التاريخية"، بما تستلزمه من استشراف رؤية متكاملة نسبيا لما يجري في الواقع، معترفا أنه لم يتخلص، من تأثير هذا "المتخيل" في سياق تفاعله مع صورة فلسطين.
ويقول الشنتوف، إن كتاب "مرحبا بكم في فلسطين"، عندما صدر في العام 2004 عن دار "آكت سود" في باريس، تحقق عندي الوعي بإمكان صوغ صورة أخرى عن فلسطين مغايرة لما استقر في ذهني إلى حدود تلك اللحظة، لافتا إلى أن الكتاب يندرج ضمن "أدب الرحلات"، وهو محصلة رحلتين قامت بهما الكاتبة والصحفية الفرنسية "آن برونسويك"، ما بين العامين 2004 و2010. استغرقت الرحلة الأولى أربعة أشهر، وتحديدا من تشرين الأول (أكتوبر) 2003 إلى كانون الثاني (يناير) 2004. وقد رافق الكاتبة في هذه الرحلة فريق سينمائي؛ وهو ما يثبت بما لا يدع مجالا للشك أن الغاية كانت تتمثل في التوثيق وصوغ شهادة.
ويشير المترجم إلى أن المؤلفة شددت في أكثر من موضع في هذا الكتاب، على أنها لم تكن موفدة من أي جهة، وأنها تصرفت بحرية كاملة لتقديم صورة واضحة للرأي العام الغربي، خصوصا ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وإبراز معاناة الإنسان الفلسطيني بمعزل عن الصور النمطية المألوفة في هذا الصدد. وبعد قراءتي المتأنية وما يزخر به الكتاب من تفاصيل لها تعلق برام الله وأريحا ونابلس وجنين وطولكرم والقدس ويافا والمخيمات المبثوثة هنا وهناك، والعشرات من المعابر الأمنية وجدار الفصل العنصري، علاوة على سيل من الحكايات والمصائر الإنسانية المرتبطة تحديدا بشروط العيش في ظل الاحتلال، يمكن القول إن الكاتبة قد أفلحت في خلخلة الصور النمطية السائدة في خصوص الفلسطيني.
ويقول الشنتوف، إن قارئ هذا الكتاب سيلاحظ حرص الكاتبة على إبراز الوجه الفاشستي للكيان الصهيوني، وقد ساقت الكاتبة في هذا الخصوص حكايات تنضح بالمأساوية للمعاناة الفلسطينية مع الحواجز الأمنية. وتبقى الصورة الأقوى لهذا المنزع متمثلة في شهادتها الخاصة بقُطعان المستوطنين وسلوكاتهم الاستفزازية والعدوانية حيال الفلسطينيين، علاوة على زيارتها ورش بناء جدار الفصل العنصري التي حولت حياة الفلسطينيين في الضواحي المحيطة بمدينة القدس والبلدات المجاورة إلى جحيم حقيقي.
ويرى المترجم، أن الكاتبة اشتهرت بدفاعها عن حقوق الشعب الفلسطيني وحقه في استعادة حقوقه والعيش بكرامة في إطار دولة متحررة من سطوة الاحتلال.
وكان كتاب "مرحبا بكم في فلسطين" تعبيرا قويا عن هذا الالتزام ذي العمق الأنسي الذي لا تخطئه العين، مبينا أن عودة الكاتبة إلى الأراضي الفلسطينية العام 2010 مناسبة لاستكشاف وتفقد ما صارت إليه الأمور بعد انصرام ست سنوات على رحلتها الأولى. وقد رسمت الكاتبة جدارية قاتمة تميزت، بالإضافة إلى الرحيل المأساوي لياسر عرفات، بتدهور أوضاع الشعب الفلسطيني وتراجع فرص استشراف السلام العادل واستفحال شراسة الاستيطان.
واعتبر الشنتوف ترجمة هذه اليوميات إلى اللغة العربية إسهاما في تخصيب الذاكرة الفلسطينية، ومقاومة إرادة المحو والنسيان، وإتاحة الفرصة للذات العربية للإحاطة علما بتفاصيل وحكايات ومصائر إنسانية أصبحت الآن جزءا من تاريخ نكبة "الشعب الفلسطيني" التي لم تنته بعد، حيث تشكل هذه اليوميات إضافة في الحقل التداولي العربي، بالإضافة إلى ما سبق ذكره، وسيلة لكشف القناع عن مواكب الزيف والنفاق والتضليل التي ترعاها الآلة الإعلامية الصهيونية والتي تسعى إلى الإيهام بتعايش لا وجود له إلا في أذهان من يروجون له.
وخلص المترجم إلى أن الكاتبة اعتمدت في اليوميات لغة سردية رشيقة تحتفي بتفاصيل المكان وحركة الشخوص داخله، وتتلمس سبيلها إلى قرائها المفترضين في سهولة ويسر. وإذا كانت فلسطين هي الحكاية الإطار لهاته اليوميات، فإن الحكايات الأخرى التي تتناسل على امتداد السرد تتيح للقارئ ما يشبه جدارية مثيرة تضج بالألوان والروائح والشخوص.
وقد كتبت المؤلفة آن برونسويك مقدمة للترجمة العربية، قالت فيها "أقمتُ في رام الله، وتحديدًا في وسط المدينة، داخل شقة مريحة استأجرتُها وأتقاسمها -حين تسمح الظروف- مع طلبة وأصدقاء عابرين، وقد جئت إلى رام الله، من دون أن أكون موفدة من شخص أو جريدة أو جمعية أو إدارة عمومية. جئت بكامل حريتي؛ وهو ما يشكل في هذا السياق استثناءً. ذلك أن كل الأجانب الموجودين هنا يرتبطون بطريقة أو بأخرى بمهمة من هذا القبيل. كانت هذه الحرية ضرورية وأساسية بالنسبة لي كي أقوم بعملي بوصفي كاتبة. وقد تمكنت بهذا الصنيع وهذا الاختيار من أن أتحمل مسؤولية منزعي الذاتي في غمرة هذا اللقاء بالفلسطينيين الذين بدوا لي بصورة مغايرة ومختلفة عما كنت أنتظره وأتوقعه".
وخلصت إلى أنها تعتبر هذه اليوميات، بعد انصرام عقدين على كتابتها، وتبخر الآمال المعقودة عليها، وثيقة تاريخية مشبعة بعمق إنسي لا يخفى على القارئ. وأعترف في هذا المعرض بأن أكثر ما غنمته من هذه الإقامة، بالإضافة إلى المعاينة الحسية والملموسة لمعاناة وآلام الفلسطينيين في ظل الاحتلال، يتمثل في القدرة الكبيرة التي يتوفر عليها الفلسطيني على احتضان ومحبة الآخر والغريب.. إنه شعب يستحق "الحياة".
ويذكر أن المؤلفة آن برونسويك ولدت العام 1951 في العاصمة الفرنسية باريس. غادر أبوها الذي كان يعمل طبيبا ألمانيا العام 1930، تابعت دراستها في اللسانيات والآداب في المدرسة العليا وجامعة نانطير الباريسية. مارست التدريس لفترة قبل أن تتفرغ للصحافة والكتابة الأدبية، وقد صدر لها العديد من المؤلفات منها "في مقاومة النسيان 2000، ماذا تفعل هناك؟ 2001، مرحبا بكم في فلسطين 2004، سيبيريا: رحلة في بلاد النساء 2006، المياه الصقيعية لقناة بيلومور 2009، وأسفار مع الغائبة 2014".

MENAFN14122023000072011014ID1107599469

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث