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فنانون يطلقون العنان لإبداعاتهم في سبعين الفني نصرة لغزة

12/14/2023 2:31:55 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رشا كناكرية من قلب درج الكلحة في جدل للثقافة والمعرفة؛ ستصدح الفنون السبع بالريشة والقلم والصوت والعروض المسرحية والسينمائية تضامنا مع غزة ولأجل غزة في معرض "سبعين" الفني الذي ينطلق في دورته السادسة والذي جند الفنون بأنواعها السبعة نصرة لفلسطين.
ومع تصاعد الاحداث في قطاع غزة لم يكن الفنانون بمعزل عما يحدث من جرائم حرب وابادة جماعية بحق اهلنا في غزة، ولم يقفوا مكتوفي الايدي وانما البحث عن مكان يقدم لهم الفرصة لدعم أهل غزة، وهو ما احتضنه معرض "سبعين".
في أسبوع مليء بالفن والثقافة والفعاليات والإثراء الثقافي الفلسطيني يفتتح "جدل للثقافة والمعرفة" أبوابه في درج الكلحة لمحبي الفن بأنواعه ليتألق معرض "سبعين" الفني برمزيته ومكانته التي حملها لكل المشاركين فيه.
جود عرين مؤسسة معرض "سبعين" الفني في حديث خاص لـ"الغد" بينت أن "سبعين" مختلف هذ العام ويدور حول ما يحدث في قطاع غزة من مجازر وابادة بحق الفلسطينيين، وان هنالك مسؤولية اجتماعية تقع على عاتقها كفنانة.
تقول، "لا نستطيع ان نغض بصرنا عما يحدث، والفن رسالة ونحن سنوصل رسالتنا ودعمنا بالفن.. نحن كفنانين هذا واجب علينا ولذلك نحاول ان نشارك ونتحدث اكثر عن غزة بالطريقة التي نفهمها ونعلم كيف نتحدث بها وباللغة الخاصة بنا بالفن.. ولم يكن هنالك مكان مناسب لذلك أكثر من سبعين".
وتوضح عرين ان "سبعين" كان سيتم الغاؤه هذه السنة بسبب احداث غزة ولكن ما أوقفها هو سؤالها لنفسها كيف نلغي منصة تعد صوتا لأناس لا يستطيعون ان يتحدثوا الا عن طريق الفن.
وتشير عرين الى ان برنامج "سبعين" يستمر لمدة سبعة ايام وسيتم في اليوم الأول افتتاح معرض اللوحات، حيث يفتتحه رئيس جامعة عمان الاهلية الدكتور ساري حمدان وسيستمر المعرض لمدة 7 أيام ليكن بذلك فرصة رائعة للمتذوقين لاستكشاف عوالم الفن المتنوعة.
وتؤكد عرين ان في هذه السنة الفنون السبعة مجندة للتضامن مع غزة فكل شخص استخدم مهارته وما يحب لإيصال هذه الرسالة، مبينة ان عدد المشاركين في المعرض الفني للرسومات في اليوم الاول وصل لـ8 رسامين وهم أشرقت أنور وليان البكري وهند مقبل وجود عرين وهيا عطيات وبراءة محمد وريم لحلوح ولين اسامة.
واما اليوم الثاني سيكون" ليلة تعليلة فلسطينية " مع الفنان علي حماد التي ستتألق فلسطين في صوته في ليلة خاصة، وسيتم تقديم التراث الفلسطيني من خلال الأغاني والعروض الفنية المميزة، ويتخلل اليوم الثالث ورشة علاج بالفن مع المعالجة جود حداد لتوجيه المشاعر اتجاه القضية ومشاركة ما نشعر اتجاه ما نراه من مشاهد مؤلمة في حرب غزة.
وينطلق في اليوم الرابع عشاء بنكهات فلسطينية، حيث ان كل فرد سيحضر طبق من المطبخ الفلسطيني ويتشاركه مع الجميع، فضلا عن عروض مسرحية مميزة في اليوم الخامس تعكس مهارات وابتكار الفنانين المحليين ومنهم حسام حازم والمخرج كامل شاويش وعبد الله خليل ومساعد المخرج عمر العنزي و"الثورة أنثى الور" لفريق رقعة المسرحي.
واليوم السادس يتضمن عرض أفلام قصيرة في سهرة سينمائية تحمل في طياتها قصصا مميزة من خلال عروض لمختلف المخرجين والمنتجين المحليين منهم أسيل ياسين وزين ابو علم وهند مقبل وعمر العزة وريان جويفل.
وتختتم فعاليات المعرض في اليوم السابع بليلة غناء جماعية لتتيح للجمهور فرصة للتفاعل مع ألحان وكلمات تعكس روح الفرح والصمود.
وتوضح عرين أن الهدف الرئيسي من سبعين الذي خرج سنة 2017 كان بتقديم مكانا يستطيع به الفنان ان يعرض رسوماته ومنتجاته المحلية من دون ان يكلفه شيئا مع تهيئة كل شي له وليس فقط تعليق اللوحات وانتظار بيعها، بل ان يكون هنالك تسويق لفئة مستهدفة، مشيرة إلى أن هنالك معيقات تواجه كالفنان المبتدئ. وتقول "كنت جدا فخورة بنفسي وبرسوماتي كنت مبتدئة وبحاجة لأحد يقدم لي هذه الفرصة لعرضها ويمهد لي الخطوات، ماذا افعل ومن اين أبدأ" ولهذا بدأت بـ"سبعين".
وتشير عرين إلى أن الفن هو سبع انواع منها المسرح وصناعة الافلام والشعر والنحت والرسم وغيرها لذلك تم اعداد "سبعين" ليمتد سبعة أيام وتم تخصيص كل يوم ليضم أحد الفنون ومن بعدها توجيه الدعم للمواهب والمنتجات المحلية، اذ هنالك مكان مخصص للأشخاص الذين بحاجة لدعم موهبتهم.
وتشير عرين الى أن "سبعين" لهذا السنة مختلف لأن الكثير من الفنانين المشاركين في هذه الدورة لديهم شغف كبير والرغبة لإبراز فنهم، والمساعدة بكل الطرق وايصال صوتهم تضامنا مع غزة.
وتؤكد عرين ان "سبعين" قدم لهم الفرصة والمكان ليوصلوا صوتهم ودعمهم وتضامنهم مع عزة والقضية الفلسطينية.
ولكن من جهة أخرى، في هذه الدورة لم يجد "سبعين" داعمين له، وهو الأمر الذي يعيق وصوله للعديدين، موضحة ان هذه الدورة تتطرق لكيفية توعية الاشخاص لتتواصل مع نفسها عن طريق الفن الى جانب تقديم دورات فنية علاجية وثقافية ومعرفية.
وتلفت عرين الى جزء من ايرادات هذه السنة سيذهب لمساعدة أهالي في غزة، مؤكدة ان الجمهور عليه فقط ان يأتي ويدعم ويستمتع في ذات الوقت، ففي "سبعين" تأتي لمكان يشاركك اللحظة والألم والهموم ونقل الفن من جيل لجيل.
وتشير عرين إلى أن المعرض سينطلق اليوم 15 (ديسمبر) ويستمر حتى الـ21 من الشهر الحالي من الساعة 7 مساءا للساعة 10 في جدل للثقافة والمعرفة درج الكلحة، وسيتيح للجمهور الفرصة للاستماع بتجربة ثرية مليئة بالثقافة والتاريخ والاصالة، مبينة ان جميع الفعاليات مناسبة للعائلات، الطلاب والمجموعات لعيش أسبوع ثقافي استثنائي يجمع بين الفن والمعرفة في قلب درج الكلحة.
وتختتم عرين حديثها مؤكدة ان سبعين لم يبدأ اليوم بل في العام 2017 وهو دائما سيبقى 7 انواع مختلفة بالفن لسبعة أيام في مكان واحد، وهو يتحدث عن تغير الصورة النمطية للفن في الاردن، وفي السنة القادمة سيكون افتتاحه من داخل جامعة عمان الاهلية مع دعمه كاملا، كما ان الاشخاص الذين سيشاركون بالمعرض لهذا العام هم انفسهم بالتأكيد سيشاركون كذلك في العام المقبل وجميعهم فنانون محليون وكل الفرص المقدمة لهم من أجل دعمهم ودعم كافة أنواع الفنون التي يقدمونها.




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