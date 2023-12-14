Friday, 15 December 2023 01:26 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


التعليم العالي يقر استمرارية اعتماد عدد من التخصصات (تفاصيل)

12/14/2023 2:31:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أقر مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، أمس الأربعاء، تسكين مؤهل التمريض في جامعتي الأردنية والهاشمية ومؤهل الصيدلة في الجامعة الهاشمية في الإطار الوطني الأردني للمؤهلات.

وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصص الدبلوم العالي المعالجة التنفسية، وماجستير صحة المرأة والاقتصاد والسياسات الصحية، وبكالوريوس وماجستير العمل الاجتماعي، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصص العمل الاجتماعي في الجامعة الأردنية.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس علم البيانات والذكاء الاصطناعي، وعلم الاجتماع والخدمة الاجتماعية في جامعة اليرموك، ونظم المعلومات الإدارية، والعلوم المالية والمصرفية في جامعة الحسين بن طلال.

وأقر المجلس استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس هندسة العمارة، والهندسة الكهربائية، وهندسة الطاقة في جامعة الحسين التقنية.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس المحاسبة، وماجستير تحليل الأعمال في جامعة الأميرة سمية للتكنولوجيا، وبكالوريوس الإعلام الترويجي الرقمي، وإدارة الأعمال، والعلوم المالية والمصرفية في جامعة البترا.

وأقر المجلس كذلك استمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس إدارة الأعمال، والحقوق، والمحاسبة، وماجستير ذكاء الأعمال في جامعة العقبة للتكنولوجيا، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات بكالوريوس تكنولوجيا الوسائط المتعددة والجرافيك في الجامعة العربية المفتوحة، واستمرارية الاعتماد العام لكلية المجتمع الإسلامي، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات الدبلوم المتوسط في المحاسبة، وإدارة الأعمال، والتسويق الإلكتروني، والتمريض المشارك، والمختـبرات الطبية، والتصميم الجرافيكي، والإرشاد وتمكين الأسرة، والصيدلة في كلية المجتمع الإسلامي.

ووافق المجلس على استمرارية الاعتماد العام لمعهد موسيقات القوات المسلحة/ كلية جامعية متوسطة عسكرية، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات الدبلوم المتوسط في العلوم الموسيقية بمعهد موسيقات القوات المسلحة، واستمرارية الاعتماد العام لكلية المركز الجغرافي الملكي، واستمرارية الاعتماد الخاص لتخصصات الدبلوم المتوسط في المساحة، ونظم المعلومات الجغرافية في المركز الجغرافي الملكي. (بترا)

MENAFN14122023000072011014ID1107599466

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث