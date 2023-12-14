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نقيب المهندسين: انخفاض ضخ الغاز الإسرائيلي 50% فرصة لإلغاء اتفاقية

12/14/2023 2:31:36 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال نقيب المهندسين الأردنيين المهندس أحمد سمارة الزعبي، إن الدولة الأردنية يجب أن تأخذ قرارا بالاعتماد على الذات حتى ولو كانت الكلف الاقتصادية عالية.

وقال الزعبي، خلال حفل إشهار النقابة المهندسين اليوم الاربعاء، دراسة اللجنة الفنية للمياه والطاقة، إن توقف الاردن عن التعامل مع ميناء حيفا بسبب ارتفاع عقود التأمين على البضائع والموانئ الصهيونية، يفرض علينا باستمرار التأكيد على الاعتماد على ميناء العقبة والاعتماد على الذات، إضافة إلى انخفاض ضخ الغاز الصهيوني بنسبة 50% نتيجة الظروف العسكرية، يجب أن يكون فرصة لإلغاء اتفاقية الغاز المسروق من شعبنا الفلسطيني والبحث عن مصادر الطاقة المتعددة وخاصة الطاقة المتجددة التي يخطو بها الأردن خطوات متقدمة.

وأشار إلى أن عنجهية الكيان كشفت لدعاة الاستسلام ودعاة التطبيع ان هذا الكيان الوحش مجرم ولا يمكن التعايش معه تحت اي مسمى واي ظرف، وأن هذه رسالة لصناع القرار ان لا نرهن انفسنا لهذا الكيان ونطمئن فهو عدو شرس دموي سيبقي الامة مجزأة ومقسمة ما دام قائما على الارض.

وأكد أن الدراسة التي أعدها مركز الدراسات والابحاث تأتي ضمن جهود نقابة المهندسين التي ستبقى المنارة التي تقدم لصناع القرار الحيثيات التي تحمي اقتصادنا الوطني وتضعنا على الطريق الصحيح.

من جانبه، قال رئيس اللجنة الفنية للمياه والطاقة في نقابة المهندسين المهندس سمير الشيخ، إنه من الضرورة التأكيد على ادماج الترابط ما بين امن المياه وامن الطاقة في السياسات والاستراتيجيات الوطنية المتعلقة بكليهما، مبينا أن اساليب وتعزيز الترابط بين هذين القطاعين الحيويين للاقتصاد الاردني تتعدد من خلال تلاقي مصالحهما الاستراتيجية بما يخدم احتياجات كليهما، إضافة إلى تبادل المنفعة وتعظيم الفوائد لتنعكس ايجابا على التنمية

ولفت إلى أن رؤية اللجنة الفنية للطاقة والمياه في التعامل مع مشكلة قطاعي المياه والطاقة قائمة على حلول سيادية وطنية دون الاتكاء على طرف ثان، وذلك من خلال انشاء شركة برأس مال وطني دون اللجوء الى شريك استراتيجي.

وتم استعراض الدراسة بمحاورها من قبل أعضاء اللجنة الفنية، في جانب المياه المهندس عبد العزيز وشاح وفي جانب الطاقة الدكتور إياد السرطاوي.

وتمت الاشارة الى ان توفير خدمة تمتين شبكة الكهرباء الوطنية والحفاظ على استقرارها سواء من خلال تخزين الطاقة باستخدام البطاريات او من خلال الطاقة الكهرومائية مما يعود بالفائدة على مشاريع المياه سواء مشروع النقل الوطني او غيره حيث سيتم ضمان تقليل تكاليف الطاقة التي تثقل الحكومة ووزارة المياه وتضمن لها المضي قدما في توفير الطاقة اللازمة لتشغيل الانشطة المائية كتوزيع المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وتخفيض استهلاك الطاقة الكلي في مرافق المياه، إضافة الى ادخال تكنولوجيا الطاقة المتجددة وزياده حصتها الى اكثر من 10% من امدادات الطاقة الكلية في قطاع المياه.

واشارت الدراسة الى ان المشاريع السيادية في مجال المياه والطاقة وان كانت مرتفعة التكلفة لابد من تنفيذها لتأمين احتياجات المملكة منها خاصة الاحتياجات المائية المتنامية باستمرار، وذلك لتجنب الحلول المبنية على الابتزاز الاقتصادي والسياسي من قبل دول اخرى، كما هو الحال في اعلان النوايا لعقد اتفاقية المياه مقابل الطاقة، كما لفتت الدراسة إلى ان تلك المشاريع كإعلان النوايا لا يمكن الاعتماد عليها لسد العجز المائي خاصة وان القرار بخصوصها سيكون رهنا بطرف اخر له مصالحه التي تشكل ضاغطا قويا على اتخاذ القرار المناسب بخصوص ادارة هذه المشاريع او التوسع فيها، علاوة ان مثل هذه المشاريع لها تداعياتها المتمثلة بأن الامداد بالمياه التي قد توفرها مشاريع مثل هذا الاتفاقيات سيكون محكوما بالتطورات السياسية وظروف المنطقة وتجاذباتها، كما ان استمرار الامداد بالمياه يمكن ان يتوقف لأسباب تتعلق بمصالح الغير وبالتالي فان التحكم بتوريد الكميات يمكن ان يصبح خارج البرمجة.

واوصت الدراسة بضرورة اللجوء الى الحلول الامنة لمواجهة الطلبة على المياه تحت ظروف العجز المائي الحالي ونمو الاحتياجات المستقبلية في الاردن والتداعيات المرتبطة بالتغير المناخي، حيث ركزت تلك الحلول على مشروعي تحلية مياه البحر الاحمر الذي يسمى بالناقل الوطني ويوفر 300 مليون متر مكعب كمرحلة اولى ثم يتطور لإنشاء شركة وطنية مساهمة برأس مال وطني تكون حكومة الاردن شريكا فيها.

وأشارت الدراسة الى ضرورة اعطاء الاولوية في مشاريع الطاقة المتجددة لقطاع المياه والتوسع في انتاج الطاقة النظيفة والمتجددة لخفض كلف استخراج او معالجه المياه او ايصالها الى اماكن استخدامها من خلال انشاء شركة وطنية مساهمة عامة لمشاركة القطاع الخاص الاردني.

وأكدت الدراسة على ان التوجه الى ربط الحاجات الماسة في الاردن من طاقة ومياه مع الكيان الصهيوني يتناقض مع التوجه الاستراتيجي نحو تعظيم خيار الاعتماد على الذات والهادف الى تحقيق أمن التزود بالطاقة والمياه بشكل مستدام من خلال الاستغلال الامثل للموارد الطبيعية.

وحضر اشهار الدراسة، الذي اداره عضو مجلس نقابة المهندسين المهندس محمود سلامة، نائب نقيب المهندسين المهندس فوزي مسعد، واعضاء من مجلس النقابة المهندس عماد الدباس والمهندس معتز الشوارب والامين العام المهندس علي ناصر، واعضاء اللجنة الفنية للمياه والطاقة ومعدي الدراسة المهندس عبدالعزيز وشاح والدكتور اياد السرطاوي، والسيد فؤاد عجيلات، والدكتور نضال حسين، والسيد عزت السجدي، والسيد مروان التل واعضاء اللجان المعنية في نقابة المهندسين الاردنيين، لجان الطاقة ولجان المياه، ولجنة مقاومة التطبيع، وتم في النهاية استعراض التوصيات والمداخلات حيث سيتم ارسال الدراسة للجهات المعنية لتعظيم المنفعة والفائدة.

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