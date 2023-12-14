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العقبة تسجل نصف معدلها الموسمي من الأمطار

12/14/2023 2:31:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أدت الأمطار الهاطلة في مختلف مناطق المملكة منذ ساعات مساء الأحد وحتى مساء الأربعاء إلى رفع الموسم الحالي 2023/ 2024 بنسب تراوحت بين (03%-48%) من المعدل الموسمي المطري العام، وفق ما صرح مدير إدارة الأرصاد الجوية رائد رافد آل خطاب.

وقال آل خطاب: كانت المناطق الجنوبية والشرقية الأعلى تسجيلاً لكميات الأمطار خلال هذه الفترة، إذ بلغ أعلى مجموع مطري خلال الفترة في المناطق الجنوبية وذلك في محطة رصد الطفيلة بمجموع مطري بلغ (23.7) ملم، محققةً ما نسبته 12% من معدلها الموسمي العام، تليها محطة رصد الشوبك بمجموع مطري بلغ (21.6) ملم، محققةً ما نسبته 7% من معدلها الموسمي العام.

وأضاف: سجلت محطة رصد مطار الملك حسين الدولي/ العقبة مجموعا مطريا بلغ (11.1) ملم، محققة ما نسبته 48% من معدلها الموسمي العام وهي النسبة الأعلى خلال الفترة، أما في المناطق الشرقية، فسجلت محطة رصد الصفاوي أعلى مجموع مطري بلغ (18.8) ملم، محققةً ما نسبته 26% من معدلها الموسمي العام، تليها محطة رصد الأزرق بمجموع مطري بلغ (17.9) ملم، محققةً ما نسبته 30% من معدلها الموسمي العام.

وتابع آل خطاب أن محطة رصد الجامعة الأردنية سجلت أعلى مجموع مطري في المناطق الوسطى وبمجموع مطري بلغ (20.9) ملم، محققةً ما نسبته 4% من معدلها الموسمي العام، يليها رصد محطة السلط بمجموع مطري بلغ (19.1) ملم، محققةً ما نسبته 1% من معدلها الموسمي العام، أما منطقة الأغوار الوسطى سجلت محطة رصد دير علا مجموع مطري خلال الفترة بلغ (21.5) ملم، محققةً ما نسبته 8% من معدلها الموسمي العام.

وأردف أن المناطق الشمالية شهدت خلال هذه الفترة تساقطا للأمطار، حيث سجلت محطة رصد رأس منيف أعلى مجموع مطري بلغ (18.8) ملم، محققةً ما نسبته 3% من معدلها الموسمي العام، تليها محطة رصد جرش بمجموع مطري بلغ 13.0 ملم، محققة ما نسبته 4% من معدلها الموسمي العام.

وفيما يلي الرسومات البيانية التي تبين وضع الموسم المطري في مناطق المملكة حتى صباح اليوم الخميس وما تحقق من الموسم المطري من المعدل العام في مناطق المملكة حتى صباح اليوم:








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