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المستشفى الميداني الأردني في خانيونس أجرى 1075 عملية جراحية

12/14/2023 2:31:34 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نشرت القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي، الخميس، إحصائية توضح الجهود التي تقدمها المستشفيات الميدانية الأردنية في مساندة الأشقاء الفلسطينيين.
وبينت الإحصائية التي نشرت على الموقع الرسمي للقيادة العاملة للقوات المسلحة، أن المستشفى الميداني الأردني الخاص/2 جنوب قطاع غزة، أجرى 1075 عملية جراحية، منذ بدء عمله في السابع والعشرين من تشرين الثاني الماضي، إلى غاية اليوم الخميس.
وأشارت إلى أن عدد المراجعين للمستشفى بلغ 4392 مراجعا، إلى جانب 170 دخولا إلى أقسام المستشفى.
كما بلغ عدد العمليات الجراحية التي أجراها المستشفى الميداني الأردني نابلس/1، منذ بدء عمله وإلى غاية اليوم الخميس، 48 عملية جراحية.
وبلغ عدد المراجعات في المستشفى 8779 مراجعة، إلى جانب 17 حالة دخول، وصرف 3900 وصفة طبية.

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