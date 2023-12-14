وول ستريت جورنال: إسرائيل بعيدة عن شلّ حماس

وأوردت أنّ ارتفاع عدد القتلى الإسرائيليين، "يعكس تحولاً في تكتيكات الحرب العسكرية"، مع تركيز أكبر على القتال الحضري والبري.



ونقلت الصحيفة عن المسؤول السابق في المخابرات الإسرائيلية، شالوم بن حنان، قوله إنّ "إجراء الحرب من منزل إلى منزل وفحص الأشياء عن قرب بدلاً من تدميرها من بعيد، يأتي بثمن للقوات الإسرائيلية"، مشيراً إلى أنّه "في الأوساط العسكرية والأمنية بدأ البعض يشكك في الاستراتيجية".



وأضاف بن حنان: "أسمع بالفعل انتقادات بأن الأمور ليست على ما يرام، وعلينا أن نقاتل بشكل مختلف، وأنّ علينا أن نقاتل بطريقة أكثر أماناً لجنود الجيش الإسرائيلي".



ويأتي ما نشرته "وول ستريت جورنال"، بعدما أعلن "جيش" الاحتلال، اليوم الأربعاء، عن مقتل 10 عسكريين معظمهم ضباط، بينهم قائد فرقة في لواء غولاني، وقائد في لواء يفتاح برتبة عقيد، بكمين لكتائب القسّام في الشجاعية بغزة، بالإضافة إلى إصابة 21 جندياً في معارك غزة خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وفي وقت سابق من اليوم، قال رئيس الأركان في "جيش" الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هليفي، إنّ حادثة الشجاعية "قاسية، وما جرى أمس كان صعباً".



بدوره، قال قائد المنطقة الجنوبية في "جيش" الاحتلال، اللواء يارون فينكلمان، بعدما أجرى تقييماً للوضع مع قادة اللواء في الميدان، متوجهاً لجنود لواء غولاني الذي يواجه المقاومة الفلسطينية في حي الشجاعية، إنّ "هناك أثماناً باهظة جداً وأمامنا تحديات كبيرة".



كذلك، نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر في "الجيش"، قولها إنّ "المعارك في الشجاعية دامية جداً"، مؤكدةً أنّه من "المستحيل تدمير كتيبة الشجاعية التابعة لحماس بقصف من الجو". -الميادين