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ترامب يتراجع عن تعهد أميركي مناخي حال فوزه بالرئاسة

12/14/2023 2:31:16 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال، دونالد ترامب، الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة الأميركية المقبلة، إنه سيتراجع إذا انتُخب عن تعهد أميركي بقيمة ثلاثة مليارات دولار لصندوق عالمي يهدف إلى مساعدة الدول النامية على خفض الانبعاثات والتكيف مع تغير المناخ.


وأعلنت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، التعهد هذا الشهر في دبي خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (كوب28)، إلا أنه يتوقف على موافقة الكونغرس المنقسم سياسيا والذي يتعين أن يصادق على صرف الأموال.


وقال ترامب، الذي جعل من مهاجمة استثمارات إدارة الرئيس، جو بايدن، في الطاقة المتجددة جزءا أساسيا من رسالة حملته الانتخابية، إنه يعارض ما أسماه "تعويضات المناخ" للدول الأخرى.


وأكد أحد المساعدين في حملة ترامب أن الرئيس السابق كان يقصد تعهد الولايات المتحدة بثلاثة مليارات دولار لصندوق المناخ.


وقال ترامب خلال فعالية انتخابية في كورالفيل بولاية أيوا، الأربعاء، "عندما أعود للمنصب، سيتم إلغاء جميع مدفوعات تعويضات المناخ على الفور"، مضيفا أنه سيسعى حتى إلى "استرداد" أي مدفوعات قدمتها إدارة بايدن.


ويتقدم ترامب على منافسيه للفوز بترشيح الحزب الجمهوري، مما يعني أنه من المرجح أن يواجه بايدن المرشح المفترض للحزب الديمقراطي في انتخابات نوفمبر 2024.- رويترز

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