بعد 30 عاماً.. حرب غزة تكشف لتونسي أنه فلسطيني بالصدفة



رحلة بحث أيمن وراء جذوره وأصوله الحقيقية بدأت منذ سنة 2004، وبعد ما يقارب 10 سنين، وتمكنه من الوصول إلى أول خيط يربطه بعائلته. تسببت حرب غزة، التي بدأت بتاريخ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، في قطع هذه الروابط، بعد استشهاد من كان على تواصل معهم.









أيمن الديراوي رفقة عائلته التونسية



من مجزرة مخيم صبرا وشاتيلا في بيروت إلى تونس

تبدأ قصة أيمن بن هادية، واسمه الحقيقي أيمن الديراوي، سنة 1982، عندما كان يبلغ من العمر 3 أشهر فقط، خلال أحداث مجزرة مخيم صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين في مدينة بيروت بلبنان، عندما قامت القوات اللبنانية، مدعومة بقوات الاحتلال باقتحام المخيم لمدة 3 أيام، وقتل الآلاف أغلبهم فلسطينيون، من بينهم بعض اللبنانيين.



ومن أجل حماية ابنها الوحيد، قامت أم أيمن الحقيقية بتخبئة فلذة كبدها داخل قِدر ووضعت بداخله وثائق ثبوته كذلك، وذلك من أجل ضمان نجاته من المجزرة.

بعد إيجاد الطفل أيمن، تم تبنيه من طرف عائلة تونسية، وانتقلوا به للعيش في مدينة سوسة الساحلية، وقد كبر دون أن يعرف شيئاً عن أصوله الفلسطينية، أو أنه قد تم تبنيه عندما كان رضيعاً قادماً من مخيم اللجوء في لبنان.



2004.. سنة الحقيقة

كان أيمن بن هادية متعلقاً بوالدته التونسية بدرجة كبيرة، فقد كانت القلب الحنون الذي يعطف عليه ويوفر له الرعاية التي يحتاجها منذ الصغر.



لكنه فقد والدته سنة 2004، الشيء الذي جعله يعيش حزناً كبيراً، فقرر من نفسه التبرع ببعض ملابسها وأغراضها كنوع من الصدقة على روحها.









وثائق هوية أيمن الديراوي



إلا أن خطوته هذه جعلته يتعرف على حقيقة صادمة لم تكن لتخطر على باله، بعد عثوره على وثائق ثبوتية رسمية في خزانتها، مخبأة داخل صندوق صغير، لشخص يحمل اسم أيمن الديراوي، مسجلة باسم منظمة التحرير الفلسطينية.



يقول أيمن، حسب تصريحه لصحيفة "ultras tunisia"، إنه توجه بشكل مباشر لوالده، وكله حيرة، غير قادر على ترتيب أفكاره وكلماته من أجل طرح سؤال منطقي، يساعده على فهم أصل ما عثر عليه من وثائق.



وفور رؤيته تلك الوثائق في يد ابنه، انهار والد أيمن بالبكاء، وشرح له قصته كاملة، التي بدأت من لبنان، وصولاً إلى تونس، فيما كان متمسكاً بأنه والده مهما كان، بالرغم من كونه ليس من صلبه فعلاً.



يقول أيمن في هذا الخصوص: "أمام دموع والدي عجزت ولم أستطع أن أبحث عن عائلتي الفلسطينية، لكني أخذت عهداً على نفسي أني سأفعل بعد ذلك إذا ما بقيت على قيد الحياة وتوفي والدي وهذا ما حدث فعلاً".



رحلة البحث.. من فيسبوك إلى الإعلام

بعد وفاة والده، شرع أيمن بن هادية رحلة البحث عن عائلته الحقيقية في فلسطين، وكانت أولى خطواته هي منصة فيسبوك، والسؤال عن عائلة الديراوي، والمكان الذي تعيش فيه.



كما أنه حاول التواصل مع السفارة الفلسطينية بتونس لمدها بالوثائق التي يملكها، التي تستطيع أن تكون خيطاً قادراً على تقريبه من أصوله، إلا أن المحاولات كلها باءت بالفشل.









لحظة إستلام أيمن الديراوي جواز السفر الفلسطيني في تونس



وقد كانت الطريقة الوحيدة أمام أيمن هي التوجه إلى وسائل الإعلام وقص حكايته من خلاله، وهذا ما حصل سنة 2016، بعد أن قام بالحديث في إحدى القنوات اللبنانية، وكانت فرصته من أجل زيارة مخيم صبرا وشاتيلا للاجئين الفلسطينيين.



وقال أيمن في حديثه لنفس الجريدة التونسية: "دخلت المخيّم بعد 30 عاماً من ولادتي فيه، أحسست أني أعرف المكان، وأني جزء منه، وشعرت أن كل تلك الوجوه تعرفني وأعرفها منذ زمن، كما أخذوني إلى المقبرة الجماعية أين دفن والديّ الشهداء، إلى اليوم لا أعرف كيف أصف ما أحسست به لأنه لا يوصف بل يُحس".



اتصال من محمود عباس.. أيمن فلسطيني الجنسية

بعد بث الحلقة، توصل أيمن الديراوي باتصال من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أعلمه أنه يبحث في قضيته وفي كل التفاصيل التي تخصها، وأخبره أنه يمنحه الجنسية الفلسطينية وجواز السفر الفلسطيني.



وقد كان هذا الخبر سبباً في دخول الفرح والسعادة إلى قلب أيمن، الذي كان عاشقاً لفلسطين، ومتابعاً للقضية منذ الصغر، كجميع أبناء جيله، ولم يكن يعتقد يوماً أن أصوله تنحدر من هناك، أو أنه سيصبح فلسطينياً بشكل رسمي بعد سنوات عدة.



وقد كانت هذه المرحلة خطوة جديدة في رحلة بحثه، إذ اكتشف بعد ذلك أن والده ينحدر من قطاع غزة، وأن عائلته ما زالت تعيش هناك.



لحظة إستلام أيمن الديراوي جواز السفر الفلسطيني في تونس| مواقع التواصل

وقد تمكن بعد ذلك من التواصل معهم بعد سنوات من المحاولات، وهم عمته وعائلتها، التي أخبرته بأن والده كان من بين المقاومين، إذ إنه كان متزوجاً في غزة قبل أن يترك زوجته وابنه، ويتوجه إلى لبنان، حيث تزوّج مرة أخرى وأنجب طفلاً آخر، واستُشهد في مخيم صبرا وشاتيلا.



فرح أيمن بعد معرفته أن له أختاً كبرى تعيش في قطاع غزة، خصوصاً أنه كان يحلم دائماً بأن يكون له إخوة منذ أن كان صغيراً، إلا أن تواصله معها كان ممنوعاً، دون التأكد من صلة القرابة بينهما، وذلك حسب طبيعة المجتمع الفلسطيني المحافظ.

إلا أن أيمن الديراوي عاش حالة من الاحباط والعجز، لعدم تمكنه من القيام بتحليل الحمض النووي، وذلك لأن تونس تشترط إجراءه بعد حصوله على حكم قضائي يشرع ذلك، وهو الشيء الذي لا يمكن تحقيقه كتونسي، أو فلسطيني.



حرب غزة تقطع الرابط الوحيد بين أيمن وعائلته

حاول أيمن الديراوي جاهداً الوصول إلى حل من أجل التمكن من لقاء أخته، والتعرف عليها بشكل مباشر، إلا أن كل المحاولات كانت فاشلة، بعد أن طرق باب السفارة الفلسطينية، وراسل رئاسة الجمهورية التونسية ولم يتلقَّ أي رد.









أيمن الديراوي رفقة عائلته التونسية



لكن بعد 10 سنوات من المحاولات، التي قادته إلى أول طريق يقربه من أصوله وعائلته في فلسطين، عقب تواصله مع عمته، ومعرفته أن له أختاً من دمه، كانت حرب غزة، التي بدأت مع "طوفان الاقصى"، كانت سبباً في تفرقتهم من جديد.



وحسب لقاء مع قناة "الجزيرة" أطل فيه التونسي أيمن بن هادية، أو الفلسطيني أيمن الديراوي، أكد أن الأحداث الحالية التي يتابعها بشكل يومي كانت سبباً في استشهاد عمته وكل عائلتها، التي كان يتمنى لقاءها ومعانقتها، كونها الشخص الوحيد الذي يمكنه التواصل معه.



وهو اليوم في رحلة بحث جديدة عن بقية أفراد عائلته الآخرين، الذين علم أنهم يعيشون بدورهم في قطاع غزة، أملاً في أن يكونوا على قيد الحياة، وتنتهي الحرب ليتمكن من التعرف عليهم والتقرب من أصوله مرة أخرى، بعد قطع الاحتلال الخيط الوحيد الذي كان يربطه بها. -عربي بوست