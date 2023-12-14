الحوثيون يسيطرون على سفينة شحن جديدة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال مصدر ملاحي يمني لقناة الجزيرة، إن قوات أنصار الله الحوثيين أجبرت سفينة حاويات كانت متجهة إلى إسرائيل على تغيير مسارها.
وذكر المصدر أن السفينة المحتجزة في طريقها للمواني اليمنية.
وكانت هيئة التجارة البحرية البريطانية ذكرت أن جهة تصف نفسها بالبحرية اليمنية أبلغتها بأنها حوّلت مسار سفينة نحو سواحل اليمن.
وفي السياق ذاته، نقلت محطة "إي بي سي" الأميركية عن مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية قوله، إن صاروخا أُطلق من منطقة تحت سيطرة الحوثيين أخطأ سفينة بمضيق باب المندب.
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