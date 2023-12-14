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استشهاد 3714 طالبا في العدوان الإسرائيلي بغزة والضفة

12/14/2023 2:31:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية استشهاد 3 آلاف و714 طالبا فلسطينيا وإصابة 5 آلاف و700 بجروح في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت في بيان إن الطلبة الشهداء في غزة 3679 و5429 جريحا، واستُشهد في الضفة 35 طالبا وأصيب 271 آخرون، واعتقل 82.
فيما استشهد 209 من المعلمين والإداريين وأصيب 619 في قطاع غزة، واثنان أصيبا بجروح، واعتُقل أكثر من 65 في الضفة.
وقالت الوزارة إن 278 مدرسة حكومية و65 تابعة الأونروا تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى تعرض 83 منها لأضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.

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