استشهاد 3714 طالبا في العدوان الإسرائيلي بغزة والضفة

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أعلنت وزارة التربية والتعليم الفلسطينية استشهاد 3 آلاف و714 طالبا فلسطينيا وإصابة 5 آلاف و700 بجروح في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وقالت في بيان إن الطلبة الشهداء في غزة 3679 و5429 جريحا، واستُشهد في الضفة 35 طالبا وأصيب 271 آخرون، واعتقل 82.
فيما استشهد 209 من المعلمين والإداريين وأصيب 619 في قطاع غزة، واثنان أصيبا بجروح، واعتُقل أكثر من 65 في الضفة.
وقالت الوزارة إن 278 مدرسة حكومية و65 تابعة الأونروا تعرضت للقصف والتخريب في قطاع غزة، الأمر الذي أدى إلى تعرض 83 منها لأضرار بالغة، و7 للتدمير بالكامل، كما تعرضت 38 مدرسة في الضفة للاقتحام والتخريب.
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