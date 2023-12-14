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الشجاعية.. معقل الشجعان

12/14/2023 2:31:13 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس بقلم: عوديد شالوم

كانت الساعة هي الرابعة والنصف بعد الظهر ومن خلف ستار السحب كان يمكن ان نرى بان الشمس بدأت تغيب. وفجأة انفجار بشدة استثنائية يهز الأرض. من الصعب أن نصف بالكلمات الانفجار الهائل إذ كيف يمكن أن نجسد اللظى بالنص؟ هذا رعب يتجمد له الجسد يسيطر على العظام وعلى الوعي. شدة الصوت لا تطاق.
كنا بالضبط في مفترق شارع الكرامة في داخل الشجاعية. كنا ثلاث ساعات هناك أول من أمس والنار لم تتوقف للحظة. نار رشاشات، قذائف القتها الطائرات والمروحيات القتالية، صفير قذائف الهاون التي اطلقتها قواتنا، نار المدفعية ونار الدبابات.
وقفنا خارج "بيت اللواء"، مبنى سكني من أربعة طوابق جعل قيادة لقائد لواء 188، العقيد اور فلوجنسكي. المجال المدني اجتاز هنا قصفا فتاكا: لم يتبق تقريبا أي مبنى قائم واحد، كل بيت اصبح تلة من الخراب، عجينة من بقايا الاسمنت والحجارة، اثاث، غسالات، ثلاجات، افران، أريكة، ملابس واحذية، خزائن وكل شيء محطم، يختلط الشيء بغيره ولا يمكن انقاذ أي شيء.
وفجأة هذا الانفجار، وبعد لحظة او اثنتين صرخ أحد الضباط: "حدث كبير في اطار جولاني"، وفي اطار ذلك دخل الجنود الى المجنزرات والدبابات وساد صخب المحركات. احد ما صرخ: "هيي هيي"، يقول "تعالوا سريعا، يبدو ان هذا انهيار مبنى. الى الامام الى الامام. الكل الى الآليات، الكل الى الآليات..." وبدأ ركض الى كل صوب. من احدى شبكات الاتصال سمع النداء: "توقف توقف توقف". واحد ما شرح بانه صدر أمر لقوتنا التي اطلقت قذائف الهاون بان تكف عن النار كي لا تعرض القوات في الميدان للخطر. ومن فوقنا سمع زنين المسيرات التي كانت تحوم كي تغطي على اعمال انقاذ القوات التي تعرضت للهجوم.
كان واضحا ان هذا حدث مركب وان جولاني اصطدم بكمين وانه يوجد مصابون لقواتنا، لكن فضلا عن الانتقال السريع الى المزاج القتالي، الانطلاق السريع، الركض نحو الآليات واحتشاد القوات المتبقية في المكان في مواقع قتالية فان ما برز اكثر من كل شيء هو غموض المعركة. انعدام اليقين، الصعوبة في الفهم لما حصل على مسافة غير بعيدة منك، 250 – 300 متر، حسب احد الضباط في غرفة عمليات اللواء. كأب تجد نفسك مصابا على الفور بالقلق: هل أصيب جنود؟، واذا ما أصيبوا فكم منهم، وهل لا سمح الله يوجد قتلى؟ وعلى الفور تفكر باهالي الأبناء هنا بينما هم الان في بيوتهم ولا يعرفون بهذه الدراما الرهيبة التي ما تزال توجد في بدايتها. تجدك تنظر الى الجنود والضباط الذين يعملون الان بحدة ومهنية وقلبك يذوب عليهم.
الشجاعية هي حي بحجم مدينة. نحو 100 الف نسمة في مساحة صغرى من نحو 7 كيلومترات مربعة. سكانها يسمونها "حي الشجعان"، إذ إنها كانت منذ الأزل معقل المنظمات. هذا هو الحي الأقرب الى البلدات الإسرائيلية: مشارفه الشرقية تبعد نحو 800 متر فقط في خط جوي، عن كيبوتس ناحل عوز. كتيبة حماس في الشجاعية تعد الأقوى في القطاع. من هنا خطط واطلق الهجوم على الكيبوتس والاستحكام في ناحل عوز.
هذا هو السبب الذي جعل الشجاعية "تحظى بمعالجة خاصة" لطاقمين قتاليين: الطاقم القتالي للواء 188 يهاجم الحي من الشرق الى الغرب والطاقم القتالي لجولاني من الشمال غربا. وهما يغلقان عليه في حركة كماشة مع قوة نار تخرب كل ما يقف في الطريق. هذا يشرح الخراب الشامل لكنه لا يمنع المقاتلين من الخروج من فوهات الانفاق ليضربوا بشكل مفاجئ ويعودوا الى بطن الأرض مثلما فعلوا بعد ظهر أول من امس في الهجوم الذي جبى حياة تسعة مقاتلين وقادة.

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