MENAFN - Alghad Newspaper) يديعوت أحرونوت

بقلم: جدعون ليفي



لم تكن لدينا حتى الآن حرب كهذه الحرب. حرب الاتفاق المطلق؛ حرب الصمت الجارف؛ حرب التأييد الأعمى؛ حرب بدون معارضة، احتجاج، رفض، سواء في بدايتها أو في ذروتها؛ حرب بالإجماع مع الدعم الشامل من الجميع – باستثناء المواطنين العرب الذين تم منعهم من المعارضة، بدون أي علامات استفهام أو حتى أي تشكيك.

هل الحرب، التي قتل فيها حوالي 20 ألف شخص في غزة الذين اغلبيتهم من الابرياء، ودمرت تقريبا كل بيوت وحياة سكان القطاع، هي الحرب العادلة جدا في تاريخ اسرائيل؟ هل الحرب التي تسبب المعاناة الفظيعة لمليوني شخص هي الحرب الاكثر اخلاقية في تاريخ اسرائيل؟ اذا كان الجواب لا فكيف لا يوجد أي صوت يدعو الى وقف حمام الدماء هذا؟ حتى سفك الدماء المتزايد في صفوف جنود الجيش الاسرائيلي لم يثر سؤال الى متى. كم تريدون اكثر؟.

معظم حروب اسرائيل كانت حروبا اختيارية. تقريبا الجميع أيدوها في البداية، ولكن بعد فترة قصيرة عندما اصبح الثمن باهظا وعدم الجدوى واضح بدأت المعارضة. عندما انتهت هذه الحروب الكثير قد اصبحوا ضدها. بأثر رجعي كثيرون اصبحوا ضدها. هكذا كان في الحربين الحقيرتين في لبنان وفي كل الهجمات في غزة وفي الضفة الغربية. جميعها كانت مدتها اقل من الحرب الحالية التي لا نعرف متى نهايتها. وها هم في هذه المرة الجميع مع، ولا يوجد أحد يسأل شيئا. وسائل الاعلام تقوم بغسل الادمغة بقوة غير مسبوقة. جوقة تصديكوف ناهيك عن جوقة الجيش الاحمر في الاستوديوهات صبح مساء – حتى الذين بدأوا ربما يتشككون لا يتجرؤون على طرح شكوكهم علنا. معا سننتصر.

هذا هو حكم الحرب التي اندلعت في اعقاب هجوم وحشي ومجرم، لكن منذ اندلاعها أصبحت منفلتة العقال، لا يوجد لها حدود، وفي المقابل لا خلاف عليها أو معارضة. بالنسبة للاسرائيليين اليهود فان مصداقية الحرب في بدايتها تبرر أي شيء لاستمرارها. الآن بعد شهرين فظيعين ربما بدأت الشكوك في الاستيقاظ.

في المجتمع العربي لا يوجد من لا يصدمون من المشاهد الصعبة. فهؤلاء اخوتهم وأقرباؤهم. خلافا لليهود هم ايضا يشاهدون الوضع في غزة، الذي لا يسمح لليهود بمشاهدته بفضل وسائل الاعلام البائسة والدعائية. ولكن عرب اسرائيل لا يمكنهم الاحتجاج. فهذه الحكومة تهددهم أكثر من كل الحكومات السابقة وتكم افواههم بشكل وحشي وترسلهم الى السجن. عرب اسرائيل يعيشون الآن الخوف من النظام ومن الشارع اليهودي، الذي لم يعرفوا مثيلا له منذ النكبة.

ايضا في المجتمع اليهودي، الى جانب الموافقة الكاسحة على الحرب بكل جرائمها، هناك بالتأكيد من بدأوا يستوعبون الفظائع التي تتسبب بها اسرائيل. ولكن ايضا هنا الخوف من فتح الفم كبير بسبب الرعب من الحكومة الحالية والشارع و"المستيقظين". النتيجة هي حرب بدون معارضة.

في روسيا بوتين توجد مظاهر تعارض الحرب في اوكرانيا أكثر مما يوجد في اسرائيل الديمقراطية كما يبدو مظاهر تعارض الحرب في غزة. هذا لا يعني أن عدالة الحربين متشابهة – الحرب في اوكرانيا اكثر اجرامية بما لا يقدر. ولكن الوسائل والنتائج للحربين اصبحت متشابهة اكثر فأكثر. ففيهما توجد مشاهد فظيعة ومعاناة لا يمكن وصفها لملايين الابرياء، وكل ذلك عبثا.

المعاناة في غزة لا يمكن أن تؤدي الى أي انجاز لاسرائيل. الشتاء يقترب وهذه المعاناة ستتضاعف وربما ستصل الى ثلاثة اضعاف. اسرائيل لم تقم بزرع في أي يوم مثل هذا الدمار، ولم تقتل هذا العدد الكبير من الاطفال والمسنين كما فعلت في هذه الحرب. عندما يتركز الخطاب العام فقط على ابراز الانجازات العسكرية، الحقيقية والمتخيلة، والتمرغ الذي لا ينتهي بالمعاناة الإسرائيلية، فقط فيها، ومن جهة اخرى افتراس كل مظاهر المعارضة فان النتيجة واضحة: بالنسبة للإسرائيليين يمكن الاستمرار في هذه الحرب الى ما لا نهاية، ومواصلة قتل جميع سكان القطاع وتدميره بالكامل. وهذا هو الأمر الأكثر أخلاقية والأكثر عدالة.