حسم الأمر

MENAFN - Alghad Newspaper) معاريف

بقلم: يوسي هدار

بعد قليل سيكون عيد البوريم المساخر ونتنياهو منذ الان يلبس زي التخفي. في أي زي هذه المرة؟ في زي من سيكون قويا امام السلطة الفلسطينية، وكل هذا لماذا؟ لانه في ذروة حملة انتخابات في اثناء حرب قاسية ومضرجة بالدماء. لكن الامر حسم، ونتنياهو لم يفهم بعد بان الاحابيل والحيل المعروفة والكريهة لم تعد هذه المرة تنطلي على احد، باستثناء حفنة ابواقه والخرق البالية التي تحيطه. هذه المرة المشاعر ضد نتنياهو أعمق من ان تحتمل ولا يوجد طريق للعودة.

المخادع الوطني في التاريخ. هو يرى بقلقه بان الشعب مله، واساسا من اليمين ولهذا فهو يواصل الهروب من مسؤوليته عن مصيبة 7 أكتوبر – 1200 قتيل، 240 مخطوفا وخراب البلدات. هذه المصيبة وقعت في ورديته. أساس مسؤوليته هي ليس فقط في تعزيز حماس على مدى السنين ونقل ملايين الدولارات الى القطاع، وليس فقط في الامتناع عن تصفية السنوار، بل في "الإصلاح القضائي" التعيس الذي نبع من مصالح شخصية ومزق الشعب إربا. عشرة شهور من الجحيم الاجتماعي الذي أوقع الخراب على المجتمع وبالاساس اضعف الردع الإسرائيلي.

بدلا من ان ينزل نظره، يأخذ المسؤولية ويرحل، نتنياهو ليس فقط يتمسك بزوايا المذبح ويواصل الهرب من المسؤولية بل ينشغل بكل النشاط في سياسة مخادعة في زمن الحرب، بينما يوعظ في نفس الوقت وبوقاحة معارضيه الا ينشغلوا بالسياسة. بدأ هذا في تغريدات حقيرة، بجمع المواد وبالتشهير بكبار رجالات الجيش والان الاحبولة التعيسة الجديدة، في محاولة يائسة للهروب من المسؤولية، الا وهي أوسلو. في قول شرير آخر له ادعى بان عدد الضحايا في مذبحة فرحة التوراة مشابه لعدد ضحايا أوسلو. ترافق هذا رسائل الحملة الجديدة ضد ادخال السلطة الفلسطينية الى غزة وضد الدولة الفلسطينية. غير أن نتنياهو نسي أننا نتذكر بان من دفع قدما باوسلو بارادته الحرة، سلم الخليل للفلسطينيين وعانق عرفات، هو نتنياهو نفسه. ذاكرتنا لا تخطئنا أيضا بالنسبة لتأييده للدولة الفلسطينية، ليس فقط في خطاب بار ايلان بل حتى مؤخرا حين ايد خطة ترامب التي تضمنت بصراحة دولة فلسطينية. لكن نتنياهو هو المخادع الوطني. فهو ينشر الدخان والاكاذيب في الغالب كي يشوش الجمهور بينما يعرف ان معظم السياسيين في إسرائيل، سواء من اليمين ام من اليسار، وهو من ضمنهم، مستعدون لحكم ذاتي زائد او دولة ناقص. وعليه، فاذا ما وافق احد ما آخر على الدولة في صيغة كهذه فانه سيشهر به. واذا ما وافق هو نفسه على هذا فانه سيتلوى ويقول: "قلت لا للدولة الفلسطينية، ولم اقل لا لحكم ذاتي زائد". كما أنه يعرف انه يوجد يمين آخر وهو عظيم وكبير، يمين وطني ليبرالي وهو نفسه ليس يمينيا بل انتهازي يذر الرماد في العيون. وهو أيضا يعرف بانه يوجد غير قليل من رجال اليمين والوسط في الساحة السياسية، اقل ترددا، مما سيجدون السبيل الذهبي الى بايدن وسيمنعون بشكل افضل منه بكثير إقامة دولة فلسطينية تعرض وجودنا للخطر. أناس اليمين اسوياء العقل يعرفون أيضا بان ادخال السلطة الفلسطينية الى غزة ستعرض امن إسرائيل للخطر لان معظم رجال السلطة هم مؤيدو حماس لكنهم سيفعلون انطلاقا من التفاهم والاحترام المتبادل مع بايدن كي يدفعوا قدما بحل معقول آخر. وعليه، ففي اليوم التالي علينا أن نقول: لا لإدخال السلطة الفلسطينية الى غزة، لا لإقامة دولة فلسطينية، لكن لا أيضا لاستمرار التحريض والانشقاق في الشعب، ولا لنتنياهو. سيكون هناك من سيعالج بشكل أفضل الشؤون الأمنية والسياسية لإسرائيل.