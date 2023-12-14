حسم الأمر

(MENAFN
- Alghad Newspaper) معاريف
بقلم: يوسي هدار
بعد قليل سيكون عيد البوريم المساخر ونتنياهو منذ الان يلبس زي التخفي. في أي زي هذه المرة؟ في زي من سيكون قويا امام السلطة الفلسطينية، وكل هذا لماذا؟ لانه في ذروة حملة انتخابات في اثناء حرب قاسية ومضرجة بالدماء. لكن الامر حسم، ونتنياهو لم يفهم بعد بان الاحابيل والحيل المعروفة والكريهة لم تعد هذه المرة تنطلي على احد، باستثناء حفنة ابواقه والخرق البالية التي تحيطه. هذه المرة المشاعر ضد نتنياهو أعمق من ان تحتمل ولا يوجد طريق للعودة.
المخادع الوطني في التاريخ. هو يرى بقلقه بان الشعب مله، واساسا من اليمين ولهذا فهو يواصل الهروب من مسؤوليته عن مصيبة 7 أكتوبر – 1200 قتيل، 240 مخطوفا وخراب البلدات. هذه المصيبة وقعت في ورديته. أساس مسؤوليته هي ليس فقط في تعزيز حماس على مدى السنين ونقل ملايين الدولارات الى القطاع، وليس فقط في الامتناع عن تصفية السنوار، بل في "الإصلاح القضائي" التعيس الذي نبع من مصالح شخصية ومزق الشعب إربا. عشرة شهور من الجحيم الاجتماعي الذي أوقع الخراب على المجتمع وبالاساس اضعف الردع الإسرائيلي.
بدلا من ان ينزل نظره، يأخذ المسؤولية ويرحل، نتنياهو ليس فقط يتمسك بزوايا المذبح ويواصل الهرب من المسؤولية بل ينشغل بكل النشاط في سياسة مخادعة في زمن الحرب، بينما يوعظ في نفس الوقت وبوقاحة معارضيه الا ينشغلوا بالسياسة. بدأ هذا في تغريدات حقيرة، بجمع المواد وبالتشهير بكبار رجالات الجيش والان الاحبولة التعيسة الجديدة، في محاولة يائسة للهروب من المسؤولية، الا وهي أوسلو. في قول شرير آخر له ادعى بان عدد الضحايا في مذبحة فرحة التوراة مشابه لعدد ضحايا أوسلو. ترافق هذا رسائل الحملة الجديدة ضد ادخال السلطة الفلسطينية الى غزة وضد الدولة الفلسطينية. غير أن نتنياهو نسي أننا نتذكر بان من دفع قدما باوسلو بارادته الحرة، سلم الخليل للفلسطينيين وعانق عرفات، هو نتنياهو نفسه. ذاكرتنا لا تخطئنا أيضا بالنسبة لتأييده للدولة الفلسطينية، ليس فقط في خطاب بار ايلان بل حتى مؤخرا حين ايد خطة ترامب التي تضمنت بصراحة دولة فلسطينية. لكن نتنياهو هو المخادع الوطني. فهو ينشر الدخان والاكاذيب في الغالب كي يشوش الجمهور بينما يعرف ان معظم السياسيين في إسرائيل، سواء من اليمين ام من اليسار، وهو من ضمنهم، مستعدون لحكم ذاتي زائد او دولة ناقص. وعليه، فاذا ما وافق احد ما آخر على الدولة في صيغة كهذه فانه سيشهر به. واذا ما وافق هو نفسه على هذا فانه سيتلوى ويقول: "قلت لا للدولة الفلسطينية، ولم اقل لا لحكم ذاتي زائد". كما أنه يعرف انه يوجد يمين آخر وهو عظيم وكبير، يمين وطني ليبرالي وهو نفسه ليس يمينيا بل انتهازي يذر الرماد في العيون. وهو أيضا يعرف بانه يوجد غير قليل من رجال اليمين والوسط في الساحة السياسية، اقل ترددا، مما سيجدون السبيل الذهبي الى بايدن وسيمنعون بشكل افضل منه بكثير إقامة دولة فلسطينية تعرض وجودنا للخطر. أناس اليمين اسوياء العقل يعرفون أيضا بان ادخال السلطة الفلسطينية الى غزة ستعرض امن إسرائيل للخطر لان معظم رجال السلطة هم مؤيدو حماس لكنهم سيفعلون انطلاقا من التفاهم والاحترام المتبادل مع بايدن كي يدفعوا قدما بحل معقول آخر. وعليه، ففي اليوم التالي علينا أن نقول: لا لإدخال السلطة الفلسطينية الى غزة، لا لإقامة دولة فلسطينية، لكن لا أيضا لاستمرار التحريض والانشقاق في الشعب، ولا لنتنياهو. سيكون هناك من سيعالج بشكل أفضل الشؤون الأمنية والسياسية لإسرائيل.
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