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القسام: قتلنا 36 جنديا إسرائيليا ودمرنا 72 آلية عسكرية- تفاصيل

12/14/2023 2:30:48 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق باسم كتائب القسام ، إن المقاومة تمكنت في خلال الـ72 ساعةً الأخيرة من تدمير 72 آلية عسكرية كليًا أو جزئيًا.

وأكد أبو عبيدة في بيان مساء الخميس، أن المقاومة قتلت 36 جندياً وإيقاع عشرات الجنود الصهاينة الآخرين بين قتيل وجريح، والاستيلاء على عتاد ومتعلقات بعضهم إثر استهداف القوات الصهيونية المتوغلة بالقذائف والعبوات المضادة للتحصينات والأفراد والاشتباك معهم من مسافة صفر، واستهداف فرق الإنقاذ التابعة لهم، إضافة لعمليات القنص المحققة لجنودهم، كما استهدفوا مقرات وغرف القيادة الميدانية ودكّوا التحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى في كافة محاور القتال، ووجهوا رشقات صاروخية نحو أهداف متنوعة وبمديات مختلفة إلى داخل الكيان الصهيوني.


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