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مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يقدم واجب العزاء لذوي المتوفيات بحادث سير سلحوب

12/14/2023 2:30:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مندوبا عن جلالة الملك عبدالله الثاني وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، قدم رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي واجب العزاء إلى ذوي الطالبات اللواتي قضن في حادث السير على طريق إربد - عمان بمنطقة سلحوب.

ونقل العيسوي، خلال زيارته إلى بيوت العزاء اليوم الخميس، تعازي ومواساة جلالة الملك وسمو ولي العهد، لذوي المتوفيات في مصابهم الذي أفجع الأردنيين، سائلا الله إن يتغمدهن بواسع رحمته.

ففي منطقة عين الباشا، قدم العيسوي واجب العزاء لذوي المرحومة الطالبة هبه خالد الوريكات، وفي منطقة الشميساني قدم التعازي لذوي المرحومة الطالبة رؤى رائد فارس الحمارشة، وفي منطقة شفا بدران قدم التعازي لذوي المرحومة الطالبة لين وليد أبو مازن وفي منطقة تلاع العلي قدم التعازي لذوي المرحومة بانا بسام البشيتي، وفي مدينة الزرقاء قدم العيسوي التعازي لذوي المرحومة الطالبة مرام إبراهيم الحمبوز.

كما قدم واجب العزاء مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي وإمام الحضرة الهاشمية الدكتور أحمد الخلايلة.

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