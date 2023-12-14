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أجاغون يبقي الحسين بلا هزائم بتعادل قاتل مع الفيصلي

12/14/2023 2:30:37 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) مصطفى بالو ومهند جويلس نجح اللاعب النيجيري لفريق الحسين إربد، عبد الجليل أجاغون، بإبقاء فريقه بدون هزائم، بعد أن سجل هدف التعادل أمام الفيصلي، التي انتهت بهدف لمثله، ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري المحترفين لكرة القدم لموسم 2023-2024، في المباراة التي جرت أحداثها أمس على ستاد عمان الدولي.
وأحرز مهاجم الفيصلي رزق بني هاني قبل نهاية الوقت الأصلي للشوط الأول بسبع دقائق، ليحرز أجاغون هدف التعادل عند الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.
وبقي الحسين إربد بصدارة الترتيب وبرصيده 25 نقطة، فيما استمر الفيصلي في المركز الثالث وبرصيده 17 نقطة.
وفي المواجهة الثانية، احتكم فريقا معان وشباب العقبة لنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لمثله، في المباراة التي جرت على ستاد الأمير محمد في مدينة الزرقاء.
وتقدم معان بالنتيجة عبر المهاجم حسين عبيدات عند الدقيقة 18، فيما أدرك شباب العقبة التعادل ياسر الرواشدة عند الدقيقة 72.
وبقي فريق شباب العقبة في المركز السادس برصيد 12 نقطة، فيما استقر معان في المركز السابع برصيد 10 نقاط.
الفيصلي 1 الحسين 1
- سدد لاعب الفيصلي إحسان حداد كرة قوية تصدى لها حارس الحسين عبد الله الزعبي، لتتهادى أمام المهاجم رزق بني هاني ويضعها برأسه على يمين الحارس في الشباك (38).
- نجح لاعب الحسين عبد الجليل أجاغون في مراوغة دفاعات الفيصلي، ووضع الكرة بيسراه في الزاوية الصعبة على مرمى الحارس نور الدين بني عطية (90+6).
فرص المباراة
- راوغ بني هاني دفاعات الحسين وسدد كرة قوية لم تعرف طريق المرمى (11).
- أطلق مرضي كرة أرضية مخادعة أبعدها بني عطية لركنية (18).
- سدد مرضي كرة من مسافة قريبة علت العارضة بقليل (62).
- تألق الزعبي في التصدي لتسديدة الروشدي وأبعدها لركنية (63).
- وضع العجالين كرة بالمقاس على قدم حداد الذي سددها بقوة وأبعدها الزعبي بقدمه ببراعة (67).
- سدد العجالين كرة مخادعة من الجهة اليسرى نجح الحارس في إبعاد الخطورة عن مرماه (74).
- نجح دفاع الفيصلي في إبعاد الكرة من خط المرمى بعد تسديدة أرضية من العطار (88).
- أهدر الدردور فرصة غريبة من أمام المرمى وسددها خارج الخشبات الثلاث (90+1).
- سدد ريالات كرة أرضية قوية مرت بجانب المرمى بقليل (90+4).
رجل المباراة
استحق حارس مرمى الحسين إربد عبد الله الزعبي تسميته نجم المباراة، بعد تصديه للعديد من الكرات الخطرة خلال اللقاء.
معان 1 العقبة 1
- مرر قصي دواهدة كرة مواتية إلى الحسنات الذي سدد كرة زاحفة حولها رشيد رفيد إلى ركنية د.2.
- أحمد ياسين يحاور المدافع الرواشدة ويواجه الأسمر ويسدد بقوة فوق المرمى د.5
- الجزائري عبدالملك مفتاحي يسدد كرة قوية حادت عن مرمى الأسمر د.7
- أحمد ياسين يأخذ كرة عرضية على صدره ويتوغل وسدد كرة قوية ردها الأسمر د.32.
أنس أبوطعيمة يستلم كرة خارجة المنطقة ويسدد بقوة علت مرمى رشيد رفيد د.40.
- الجزائري عثماني يرسل كرة خادعة أمام المرمى لم يحسن عبيدات استثمارها أمام مرمى الأسمر د.45+4.
- فارغاس يرتقي لعرضية مدادحة مرت بجوار مرمى رفيد رشيد د.62.
- عرضية ابو طعيمة وصلت مدادحة داخل المنطقة المحرمة، حضرها لنفسه وسددها قوية ردها رفيد بتألق على حساب ركنية د.70.
سيناريو الهدفين
- نفذ فريق معان جملة فنية، برع الجزائري عبدالملك مفتاحي في عكس الكرة بـ”كعبه” وصلت إلى عثماني الذي لعبها بذكاء إلى أحمد ياسين، والأخير حضرها للمتأهب حسين عبيدات الذي سدد الكرة بالمرمى مسجلا هدف فريقه د.19.
- نفذ العقبة ركنية قصية وصلت أنس بدوي الذي ارسلها عرضية أنيقة، ارتقى لها المدافع ياسر الرواشدة ودكها في مرمى رشيد رفيد معلنا التعديل لفريقه د.72.
- عبدالرحمن موسى يستلم كرة في صندوق معان ويحاور اكثر من لاعب ويسدد كرة قوية حولها المدافع لركنية د.90.
رجل المباراة
استحق لاعب العقبة أنس بدوي لقب رجل المباراة، تبعا لتحركاته ومهارته في الاختراق، وتهيئته العديد من الكرات لزملائه من الطرف الأيمن، وصنع هدف التعادل لفريقه بكرة بالمقاس على رأس ياسر الرواشدة.

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