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افتتاح وحدة العناية بالقدم السكري في مستشفى السلط الجديد

12/14/2023 2:29:01 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) البلقاء-الغد- من ضمن الانجازات المتتالية وافتتاح الوحدات والأقسام التخصصية في مستشفى الحسين السلط الجديد تم اليوم تحت رعاية الدكتور رامي أبورمان مدير المستشفى افتتاح وحدة العناية بالقدم السكري والجروح وقد تم تجهيز هذه الوحدة المتخصصة بالبنية التحتية والمستلزمات و تدريب الكادر الطبي والتمريضي بدورات متخصصه في هذا المجال.
وثمن أبو رمان جهود وزير الصحة أ.د فراس الهواري على دعمه الدائم للمستشفى لافتتاح واستحداث وحدات تخصصية جديده وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى و بعد متابعة من عطوفة الامين العام لوزارة الصحة د. إلهام خريسات تم تأمين الوحدة الجديده بالمواد والاجهزة والمستلزمات اللازمة وفق احدث المعايير العالمية في هذا التخصص.
وأكد أبو رمان أن افتتاح هذه الوحدة سيؤدي إلى تطوير نوعي في الخدمات المقدمة للمرضى والمراجعين و التسهيل عليهم ويخفف على المرضى عناء الدخول للمستشفى فترات طويلة مما يؤدي الى تخفيف الضغط على الكوادر الطبية و يقلل من مضاعفات والتبعات المرضية المرضية في مثل هذه الحالات.
وشكر أبو رمان الكادر الطبي والتمريضي القائم على هذا الانجاز و خص بالذكر الدكتور صلاح صلاح رئيس قسم الجراحات في مستشفى الحسين السلط الجديد.

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